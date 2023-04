Kreis Pinneberg: Regio Kliniken schaffen Maskenpflicht für Besucher ab

Wer Patienten oder Angehörige besuchen möchte, kann nun wieder unverhüllt in die Krankenhäuser. Andere regeln bleiben jedoch.

Die Aufkleber haben jetzt auch in den Regio Kliniken in Pinneberg und Elmshorn ausgedient. Besucher müssen keine Masken mehr tragen.

Pinneberg/Elmshorn. Nun entfällt auch an einem der letzten Orte, an dem noch Coronaschutzmasken getragen werden mussten, die Pflicht zur Gesichtsverhüllung. Wie die Region Kliniken mit ihren Standorten in Pinneberg und Elmshorn mitteilen, dürfen Besucherinnen und Besucher ab sofort die Masken fallen lassen.

Bedeutet: Beim Besuch von Patienten kann von nun an auf das Tragen einer FFP-2 Maske verzichtet werden – und zwar sowohl auf den Gängen als auch im eigentlichen Patientenzimmer.

Regio Kliniken: Diese Regeln gelten weiterhin

Die anderen Besucherregelungen bleiben allerdings bestehen. Demnach dürfen Patienten weiterhin maximal drei Besucher für drei Stunden pro Tag empfangen.

Das Desinfizieren der Hände sowie eine Anmeldung am Empfang bleiben obligatorisch. Vor dem Betreten des Patientenzimmers müssen sich Besucher im Stationszimmer melden. Bei infektiösen Patienten sind Besuche nicht gestattet.