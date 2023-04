In Pinneberg vertrieb eine Alarmanlage die Täter. In Wedel nutzten Kriminelle die Abwesenheit der Bewohner aus.

Pinneberg/Wedel. Einbrecher waren über das lange Osterwochenende in Pinneberg und Wedel aktiv. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen für beide Taten.

In Pinneberg blieb es am Ostermontag beim Versuch. An der Theodor-Storm-Straße hatten bislang unbekannte Täter um 0.35 Uhr versucht, gewaltsam in ein Einfamilienhaus einzudringen. Dabei lösten sie Alarm aus.

Wedel/Pinneberg: Polizei sucht Zeugen nach Oster-Einbrüchen

Daraufhin ergriffen die Einbrecher sofort die Flucht. In das Gebäude vorgedrungen sind sie nicht, sodass nichts gestohlen wurde.

In Wedel war ein Gebäude an der Gutenbergstraße betroffen. In diesem Fall nutzten die Täter die Abwesenheit der Bewohner aus, um gewaltsam in die Wohnräume einzudringen.

In Wedel kamen die Täter zwischen Karfreitag und Ostersonntag

Die Tatzeit liegt laut den Polizeiangaben zwischen Karfreitag 12 Uhr und 20.35 Uhr am Ostersonntag. Die Einbrecher entwendeten Geld und Schmuck, der genaue Wert der Beute ist noch unbekannt. Sie durchsuchten sämtliche Räume und ließen ein regelrechtes Chaos zurück.

Die Ermittler suchen nun Zeugen, die im genannten Zeitraum in der Nähe des Tatortes verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Gleiches gilt auch für den Einbruchsversuch in Pinneberg.

Pinneberg/Wedel: Zeugen können sich auch per E-Mail melden

Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04101/20 20 oder per E-Mail unter SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegen.