Alles so schön bunt hier: Anna Magnani von der Firma pep-up und Sebastian Hoyme, Leiter des Stadtmarketings Pinneberg, am Mittwoch beim Anbringen der Kunststoff-Schmetterlinge vor der Drostei.

Pinneberg. Vor zwei Jahren bevölkerten die überdimensionalen Schmetterlinge erstmals die Bäume in der Pinneberger City– seit Mittwoch fliegen sie wieder: Dank des vom Land Schleswig-Holstein geförderten Innenstadtprogramms „Zentrum für Alle“ schmücken 90 bunte Schmetterlinge bis in den September die Bäume in der Innenstadt. Zusätzlich wird das Stadtmarketing Aufsteller mit einzelnen Schmetterlingen in die Pinneberger Rathauspassage platzieren.

„Wir bieten außerdem allen Firmen in der City an, kostenlos kleinere Schmetterlinge in ihre Fenster oder Schaufenster zu hängen“, sagt Sebastian Hoyme, Leiter des Stadtmarketings Pinneberg.

Pinneberg: 80 Zentimeter große Schmetterlinge in der City gesichtet

Die Schmetterlinge sind aus Kunststoff und circa 80 Zentimeter groß. Doch wofür ist so eine Stadt-Deko überhaupt gut? „Wir möchten damit das Stadtbild in der Innenstadt aufwerten und den Besuchern unserer City ein kleines Lächeln auf die Lippen zaubern“, sagt Hoyme.

Und warum dann ausgerechnet Schmetterlinge? „Pinneberg ist grünes Baumschulland. Wir wollten etwas nehmen, das für pure Lebensfreude, Fröhlichkeit und Vielfalt steht. Vor allem die Kinder freuen sich schon sehr auf die Schmetterlinge.“

Wer einen Schmetterling für sein Geschäftsfenster haben möchten, kann sich unter info@stadtmarketing-pinneberg.info an Sebastian Hoyme und sein Team wenden.

Bürgermeisterin Steinberg: „Ein echter Hingucker in unserer City“

Die Realisierung der Schmetterlingsdeko für die City ist die erste Maßnahme, die vom sogenannten Projektfondsbeirat „Zentrum für Alle“ bewilligt wurde. Außerdem haben die Musikschule Pinneberg und die Volkshochschule einen gemeinsamen Antrag für eine neue Beschilderung gestellt, die Musikschule außerdem einen weiteren für ein Musikevent im Sommer. Auch diese wurden einstimmig bewilligt.

„Die Schmetterlinge sind ein echter Hingucker in unserer City“, freut sich Pinnebergs Bürgermeisterin Urte Steinberg.

„Und das ist erst der Anfang“, sagt Patricia Leder vom Fachbereich Stadtentwicklung. „Es gibt noch ausreichend Mittel für viele andere Ideen, die unsere Innenstadt aufwerten und verschönern werden.“

Wer eine Idee hat, die er gern umsetzen möchten, informiert sich am besten auf der Website der Stadt. Dort finden Interessierte alle förderfähigen Maßnahmen und auch die nötigen Antragsformulare.

Pinneberg: Wer eine gute Idee hat, soll sich melden!

Die nächste öffentliche Sitzung des Projektfondsbeirates findet am Dienstag, 16. Mai, ab 18.30 Uhr statt (Sitzungsort steht noch nicht fest). Anträge auf Fördermittel sollten bis eine Woche vorher an city@stadtverwaltung.pinneberg.de geschickt werden. Alle weiteren Informationen dazu gibt es im Internet unter der Adresse https://pinneberg.de//rathaus-politik/default-c6f0e0de38/gestalte-deine-stadt.