Uetersen/Heidgraben: Täter steigen in Maler- und Gartenbaubetrieb ein

Uetersen/Heidgraben. Einbrecher sind am Wochenende in Uetersen und im Nachbarort Heidgraben in zwei Betriebe eingedrungen. Betroffen war eine Gartenbaufirma sowie ein Malereibetrieb.

Zwischen Freitagabend und Montagmorgen verschafften sich die unbekannten Täter im Tornescher Weg in Uetersen in das Bürogebäude eines Gartenbaubetriebes Zutritt, der zwischen der Waldemar-Dudda-Straße und dem Nils Alwall Weg ein.

Durch das gewaltsame Eindringen verursachten sie einen erheblichen Sachschaden. Ob die Täter etwas gestohlen haben, steht noch nicht abschließend fest.

An der Straße Torfgrund in Heidgraben brachen die Täter den Lagercontainer eines Malerbetriebes auf. Sie entwendeten mehrere Elektrowerkzeuge. Auch in diesem Fall kann die Tatzeit nicht genau eingegrenzt werden. Sie liegt zwischen Freitagmittag und Montagmorgen.

Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben

In beiden Fällen nahmen Streifenbeamte der Polizeistation Uetersen die Strafanzeigen auf. Für die Ermittlungen ist inzwischen die Kripo Pinneberg zuständig. Die Beamten suchen Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen haben. Hinweise können unter der Telefonnummer 04101/20 20 abgegeben werden.

