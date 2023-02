Polizei Pinneberg: Einbruch am helllichten Tag – Kriminelle im Einfamilienhaus

Täter schlagen in der Mittagszeit in Pinneberg zu. Jetzt suchen die Ermittler der Kripo dringend nach Zeugen.

In Pinneberg sind Einbrecher am Thesdorfer Weg in ein Einfamilienhaus eingedrungen (Symbolbild).

Pinneberg. Einbrecher waren am Mittwoch in Pinneberg am Werk. Betroffen war ein Einfamilienhaus am Thesdorfer Weg. Laut den Polizeiangaben schlugen die Täter im helllichten Tag zu und nutzten auf diese Weise die Abwesenheit der Bewohner aus. Die Tatzeit liegt zwischen 10.50 und 14.45 Uhr.

Polizei Pinneberg: Einfamilienhaus betroffen – Einbrecher kommen tagsüber

In diesem Zeitraum verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude und durchsuchten die Räume nach Wertsachen. Was genau von ihnen erbeutet wurde, kann die Polizei zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen.

Die speziellen Einbruchsermittler der Kripo Pinneberg suchen jetzt nach Zeugen, die rund um den Tatort im genannten Zeitraum Personen gesehen haben, die sich verdächtig verhalten haben.

Pinneberg: Kripo sucht Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben

Auch Fahrzeuge etwa mit auswärtigen Kennzeichen, die in Tatortnähe abgestellt waren, sind von Interesse. Hinweise dazu werden von den Ermittlern unter der Telefonnummer 04101/20 20 entgegen genommen.