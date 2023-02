Doppelmord-Prozess – Angeklagter an Opfer via WhatsApp: „Ich mach’ dich tot“

Der Angeklagte Hussein M. (40), der in Elmshorn zwei Frauen getötet hat, zu Prozessbeginn auf der Anklagebank des Landgerichts Itzehoe. Links seine Verteidigerin Katja Münzel.

Doppelmord Elmshorn Angeklagter an Opfer via WhatsApp: „Ich mach’ dich tot“

Elmshorn/Itzehoe. Hussein M. (40) hat am 9. Juli 2022 zwei Frauen in Elmshorn brutal erstochen. Über seine Tat will er nicht sprechen. Das erledigte seine Anwältin Katja Münzel.

Zu seinem Lebenslauf nahm der Angeklagte am siebten Prozesstag vor dem Landgericht Itzehoe persönlich Stellung. 45 Minuten lang erklärte der aus Eritrea stammende Mann in gutem Deutsch, wie er aus seinem Heimatland über Sudan und Ägypten nach Deutschland kam.

Elmshorn: Doppelmord-Prozess – Angeklagter ergreift erstmals das Wort

Zuvor hatte die Gerichtsmedizinerin Sandra Wilmes das Wort. Sie hat Zahra H. (23) obduziert, eines der beiden Opfer des Mannes. Aus Sicht des Angeklagten war sie seine Verlobte – und auch seine Cousine.

Aus verschmähter Liebe und weil er teure Geschenke zurück haben wollte, soll er laut Anklage zum zweifachen Mörder geworden sein. Mitbewohnerin Yusra B. (19) tötete er mit 20 Messerstichen, nachdem er von Zahra H. abgelassen hatte.

Elmshorn: Vier Messerstiche erfolgten nach dem Ableben des Opfers

18 Messerstiche hat die Rechtsmedizinerin an dem Leichnam der Cousine festgestellt. Vier davon erfolgten nach dem Tod der 23-Jährigen. 13 Stiche trafen den Oberkörper und richteten schwerste Verletzungen an.

Das Messer drang mehrfach in die Brust- und die Bauchhöhle ein, zahlreiche innere Organe waren betroffen. Ein Stich am Hals durchtrennte die Luftröhre, einer im Brustbereich traf den Herzbeutel. Auch die Lunge wurde dreimal getroffen. Eine Kombination aus Verbluten, einem Lungenkollaps und einer Bluteinatmung führte zum Tod.

Opfer verlor vermutlich sehr schnell das Bewusstsein

„Vermutlich hat das Opfer schnell das Bewusstsein verloren“, so Wilmes. Sie schätzt, dass Zahra H. vielleicht zwei bis fünf Minuten noch handlungsfähig war, dann habe ein langsames und qualvolles Ersticken eingesetzt. Abwehrverletzungen an Händen und Oberarmen würden darauf hindeuten, dass sie zu Beginn Hände und Arme schützend vor den Körper halten konnte.

Auch zwei Rippenbrüche stellte die Gerichtsmedizinerin fest. Der Angeklagte soll dem sterbenden Opfer auf den Brustkorb getreten sein. „Das war schon mit Wucht“, so die Rechtsmedizinerin.

Elmshorn: Opfer zeigte Angeklagten sechs Wochen vor der Tat wegen Stalking an

Am 27. Mai, also sechs Wochen vor der Bluttat, zeigte Zahra H. den Angeklagten bei der Polizei Elmshorn wegen Bedrohung an. Die Anzeige nahm Polizistin Pia H. (24) auf. „Sie wirkte gefasst, tough, auf jeden Fall nicht völlig aufgelöst“, so die Zeugin. Dennoch habe sie den Eindruck gehabt, dass ihr Gegenüber verängstigt war. „Sie hatte schon Angst, dass er das wahr machen könnte.“

„Ich mach’ dich tot“ – das soll Hussein M. seiner Cousine auf Arabisch per WhatsApp geschrieben haben. Dazu stellte er ein Foto ihrer Wohnungstür, vor der er in der Nacht zum 27. Mai mehr als drei Stunden lauerte. „Sie hat ihn daraufhin blockiert, bekam aber am folgenden Vormittag mehrere Anrufe mit unterdrückter Nummer und ging davon aus, dass er dahinter steckte.“

Elmshorn: Polizei veranlasste eine sogenannte Gefährderansprache

Daraufhin sei sie mit einem Bekannten, der als Dolmetscher fungierte, auf der Wache erschienen, um Anzeige gegen Hussein M. zu erstatten. „Sie sagte, es handelt sich um ihren Ex-Freund und hatte ein Foto auf ihrem Handy von seiner Aufenthaltserlaubnis.“

Mittels dieser Daten bekam die Polizistin die Meldedaten des Angeklagten heraus, der in Tuttlingen in Baden-Württemberg wohnte. Sie kontaktierte die dortige Polizei und veranlasste eine sogenannte Gefährderansprache, was auch passierte.

Zeugin schildert, wie der Angeklagte stundenlang vor der Tür der späteren Opfer lauerte

Während der Angeklagte in der Nacht vor der Wohnungstür der beiden Frauen lauerte, hatten die Besuch von Rawad I. (29), die gemeinsam mit den späteren Opfern aus Ägypten nach Deutschland kam. „Gegen 2 Uhr hat es mehrfach geklingelt und geklopft“, so die Zeugin. Sie habe gefragt, warum niemand zur Tür geht.

„Zahra sagte, ‘Dass ist jemand, der mich wollte, aber ich wollte dann nicht mehr’.“ Mehr habe sie nicht gesagt, auch ihre Mitbewohnerin Yusra nicht. „Beide waren miteinander sehr eng, aber auch sehr verschwiegen, hatten viele Geheimnisse miteinander.“ Zahra habe dann kurz mit dem Mann vor der Tür telefoniert. „Er hat ihr schlimme Dinge gesagt, sie bedroht.“

Elmshorn: Angeklagter hat einen sehr bewegten Lebenslauf

Noch am Vormittag ihres Todestages am 9. Juli habe sie von den beiden Frauen eine WhatsApp und eine Sprachnachricht erhalten. „Als ich abends hörte, dass sie gestorben sind, konnte ich es nicht glauben.“ Sie habe in dem Zusammenhang auch gehört, dass der Mann, der schon einmal vor der Tür stand, der Mörder gewesen sein soll.

Hussein M., der wegen zweifachen Mordes angeklagt ist, erzählte den Beteiligten seine Lebensgeschichte. Wie er die Schule in Eritrea absolvierte und im Anschluss festgenommen wurde, weil er mit Freunden sich heimlich in den Sudan absetzen wollte.

Angeklagter schloss Lehre in Bäckerei mit guten Noten ab

Wie er 17 Monate in sechs Gefängnissen saß, dann zur Armee zwangsverpflichtet wurde und ihm schließlich die Flucht gelang – mit einer Kalaschnikow inklusive 300 Schuss Munition und zwei Handgranaten.

Wie er sich im Sudan die Staatsbürgerschaft des Landes erschlich, dann nach Ägypten weiterreiste und dort auf seine Cousine Zahra, die damals noch verheiratet war, traf. Und wie er dann in einem Flüchtlingsboot nach sieben Tagen auf dem Meer nach Italien kam.

Elmshorn: Urteil im Doppelmord-Prozess wohl erst im März

Die Italiener schickten den Angeklagten weiter nach Deutschland, wo er schließlich eine Lehre in einer Bäckerei in Baden-Württemberg machte und sie zwei Tage vor der Bluttat mit guten Noten abschloss. Zwischendurch war er mit seiner Cousine, die mittlerweile geschieden auch nach Deutschland geflüchtet war, in Kontakt getreten.

Sieben Prozesstage sind seit dem 3. Januar erfolgt, mittlerweile sind alle Zeugen gehört worden. Eigentlich stünden an den beiden noch verfügbaren Terminen kommende Woche Plädoyers und Urteil an. Allerdings hat das Gericht die Termine abgesagt und den Abschluss des Verfahrens auf März verschoben.

Laut Gerichtssprecherin Frederike Milhoffer ist die Kammer kurzfristig wegen dringender anderer Aufgaben verhindert. Der neue Zeitplan sieht einen Kurztermin am 6. März vor, die Plädoyers sollen dann erst am 27. März und das Urteil einen Tag später erfolgen.