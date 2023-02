Tornesch. Mit 66 Jahren, wenn andere in Rente gehen, gründet Greta Silver ihr Start-up-Unternehmen und macht einen YouTube-Kanal auf – mittlerweile ist er mehr als vier Millionen mal geklickt. Ihr Geheimnis: Sie erstaunt mit ihrer positiven Sicht auf das Altern. Und im März kommt sie in den Kreis Pinneberg.

„Die Zeit von 60 bis 90 Jahre ist genau so lang wie die von 30 bis 60. Wenn man im Alter die gleiche Intensität leben will wie mit 30 Jahren, dann ist Alter ein Start-up-Unternehmen mit einem unglaublichen Lebensknow-how als emotionalem Grundeinkommen. Es ist die Zeit, wo endlich die Träume verwirklicht werden können, für die mit 30 keine Zeit war.“

Model Greta Silver: „Jugendwahn war gestern – heute rockt das Alter“

Auch im „früheren Leben“ sind Neustarts Gretas Spezialität gewesen: Abitur mit 17 Jahren, Elternzeit nimmt sie im Alter von 48 Jahren. Ihre Vita ist durchaus vielseitig und hat diverse Wendungen.

Sie macht sich selbstständig mit einer Herberge, führt sie bis hin zum 4-Sterne-Hotel, ist freie Journalistin, besitzt eigene PR Agentur für Konzerne und leitet Projektentwicklung und Projektmanagement von ungewöhnlichen Kongressen.

Greta Silver: Ihre Bücher sind Bestseller – jetzt tritt sie in Tornesch auf

Jetzt – mit 74 Jahren – stehe Greta Silver in der Blütezeit ihres Lebens. Ihre 2018 und 2019 erschienenen Spiegelbestseller brachten sie auch in Talkshows und überregionale Medien.

Greta Silver hat nie den Spaß am Leben verloren.

Foto: Lotta Laabs

Im März 2022 erschien nun ihr Buch „Bring dich selbst zum Leuchten – Schönheit im Alter“. Ein Kamerateam aus Chile drehte daraufhin einen Film über sie für die UNO. Dieser steht heute auf deren Internetseite als Beispiel dafür, wie unterschiedliche Länder mit dem Alter umgehen.

Sie ist Speakerin, Podcasterin, Model und noch vieles mehr

Ihr Wissen und ihre positive Einstellung zum Alter teilt sie mittlerweile nicht mehr nur in den Medien. Greta ist Speakerin beim TEDx Talk, in Unternehmen, auf Kongressen, Tagungen in Deutschland und in der Schweiz – 2019 gewann sie den internationalen Speaker Slam in New York.

Außerdem ist sie Podcasterin mit etwa 250.000 Abonnenten, Kolumnistin und Best-Ager Model. Sie ist Mentorin für Neustarts – ob beruflich oder privat. Nur von ihren vier Enkeln ihrer drei lebensfrohen Kinder lässt sie sich hin und wieder um den kleinen Finger wickeln.

Greta Silver kommt im März nach Tornesch

Jetzt bringt sie all das nach Tornesch: Mit ihrem Buch teilt sie ihre Tipps zur Leichtigkeit im Alter. Die Lesung wird am 14. März um 19 Uhr in der Bücherei Tornesch, Klaus-GrothStraße 9, stattfinden.

Karten gibt es für 15 oder 18 Euro vor Ort oder unter www.buecherei-tornesch.de. Der Vorverkauf für die Lesung hat gerade begonnen.