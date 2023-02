Stadtwerke Pinneberg: Schwere Panne bei Pinnau.com – 5000 Kunden betroffen

Pinneberg. Eine schwere Panne beim Internet-, Telefon- und TV-Dienstleister Pinnau.com hat bei vielen Pinnebergern für Aufregung und Verärgerung gesorgt. Denn das Tochterunternehmen der Stadtwerke Pinneberg hat versehentlich bei mehr als 5000 betroffenen Kunden doppelt die Rechnungen kassiert. Für Unmut sorgt zudem, dass sich auch die versprochene Rücküberweisung seit mehr als einer Woche hinzieht.

„Leider unterlief uns bei der Verarbeitung Ihrer Lastschriften ein Fehler“, heißt es in einem offiziellen Schreiben des Unternehmens an alle betroffenen Kunden. „Durch diesen Fehler werden alle Lastschriften doppelt berechnet.“ Die Pinnau.com-Nutzer werden darin aber auch aufgefordert, die Lastschriften nicht zu stornieren. Denn die Rücküberweisung sei bereits veranlasst.

Stadtwerke Pinneberg: Schwere Panne bei Pinnau.com

Konkret ist in dem Schreiben die Rede davon, dass Kunden „schnellstmöglich eine Rücküberweisung“ vom Unternehmen erhalten. Der fälschlicherweise abgebuchte Betrag sollte „binnen eines Werktages“ auf dem Konto der doppelt abgerechneten Kunden gutgeschrieben werden.

Für Ärger sorgt nun, dass diese angekündigte Rücküberweisung seit mehr als einer Woche aussteht. Ein betroffener Kunde sagt etwa: „Bei der Firma Pinnau.com scheint es drunter und drüber zu gehen. Kunden warten auf ihr Geld und nichts passiert.“

Pinnau.com-Kundenservice halte es „nicht für nötig“ zu reagieren

Da es auch der Kundenservice offenbar „nicht nötig“ habe, auf seine E-Mails zu reagieren, wandte sich der Pinneberger an den Stadtwerke-Geschäftsführer Thomas Behler. Der Kunde „prüfe zurzeit vor dem Hintergrund dieser Vorfälle“, der Stadtwerke-Tochter die „Einzugsermächtigung für mein Konto zu entziehen“.

Mit seinem Groll ist der er nicht allein. Laut Marek Wilken, stellvertretender Geschäftsführer der Stadtwerke Pinneberg, handelt es sich um mehr als 5000 Betroffene. Auf Anfrage des Abendblatts spricht er von einer fälschlicherweise eingezogenen Summe, die sich insgesamt auf mehr als 250.000 Euro belaufe.

Rücküberweisung der Lastschriften sei komplizierter als gedacht

„Betroffen sind alle Kunden der Pinnau.com“, sagt Wilken. „Wir sind derzeit damit beschäftigt, die Rückabwicklung zu organisieren. Leider ist das komplizierter, als wir anfangs gedacht hatten.“ Die Stadtwerke stünden dazu im engen Austausch mit der Hausbank, der Sparkasse Südholstein.

Der Vize-Chef sei zuversichtlich, dass noch in dieser Woche eine Lösung herbeigeführt werden könne. „Ob und wann, kann ich vielleicht schon am Dienstag sagen“, so Wilken. Er verstehe auch den Ärger der Kunden, da die Stadtwerke ihre angekündigte Frist bei der Rücküberweisung „gerissen“ hätten.

“Schnellstmögliche Rücküberweisung“ angekündigt – doch Prozess zieht sich

„Als wir in unserem Kundenanschreiben eine schnellstmögliche Rücküberweisung angekündigt haben, sind wir auch davon ausgegangen, dass es nur ein bis zwei Tage dauert“, sagt Wilken. Leider habe sich nun herausgestellt, dass es ein technisch aufwendiger Prozess sei – und der ziehe sich.

Stadtwerke Pinneberg: Grund für Panne bei Pinnau.com war menschlicher Fehler

Ganz banal war dagegen der Grund für die doppelte Abbuchung bei den mehr als 5000 Kunden im Lastschriftverfahren. „Leider war das ein menschlicher Fehler“, sagt Wilken.

Offenbar sei in der Abrechnungsabteilung einmal zu viel mit der Computermaus geklickt worden, das hätte den ganzen Schlamassel ausgelöst. Kurzum: Der weitreichende Ärger ist ein klassischer Fall von: mausgerutscht.