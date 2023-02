Elmshorn: SchulSlam – nur noch Restkarten für Dichterschlacht

Björn Högsdal ist aus der Slamszene nicht mehr wegzudenken. Er tritt nicht nur als Poet sondern auch als größter Veranstalter von Poetry Slams in Norddeutschland in Erscheinung. Jetzt ist er in Elmshorn.

Kitty Haug. Ein ganzer Abend, gewidmet nur dem gesprochenen Wort. Am Freitag, 24. Februar, wird die Elmshorner Stadtteilbücherei Hainholz zur Bühne für einen Poetry Slam. Elmshorns beste Nachwuchs-Dichter präsentieren sich in der fünften Auflage des stadtweiten SchulSlam.

Das mit Spannung erwartete Finale geht von 19 Uhr an am Hainholzer Damm 15 über die Bühne. Die Veranstaltenden rechnen wie in den Vorjahren mit einer restlos ausverkauften Veranstaltung. Noch können Restkarten für einen Euro im Amt für Kultur und Weiterbildung in der Weißen Villa an der Schulstraße 36 erworben werden.

Elmshorn: Dichterschlacht beim SchulSlam – nur noch Restkarten

Beim SchulSlam treten Kinder und Jugendliche der Elmshorner Schulen mit ihren Beiträgen an. Zwölf Finalisten der Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule, der Elsa-Brändström-Schule, der Boje-C.-Steffens-Gemeinschaftsschule sowie der Bismarckschule haben sich in schulinternen Vorentscheiden für das große Finale qualifiziert. Die Texte haben die Finalteilnehmer in einem gemeinsamen Workshop mit Slammer Björn Högsdal vorbereitet.

Der Kieler Poet hat sich mit seinen Auftritten bereits bundesweit einen Namen gemacht und gilt als einer der wichtigsten Akteure der Slam-Kultur in Norddeutschland sowie der deutschsprachigen Szene im Allgemeinen. So trat Högsdal 2012 beim Wacken Open Air an, um die Festival-Besucher einzustimmen.

Poetry-Slammer Björn Högsdal rockte das Wacken Open Air

2013 war er in Kiel Veranstalter der ersten eigenständigen deutschsprachigen U20-Meisterschaften im Poetry Slam. Högsdal hatte unter anderem Auftritte beim WDR Poetry Slam, der Slam Tour mit Sarah Kuttner, beim NDR Comedy Contest sowie bei der Slam-Dokumentation Dichter und Kämpfer. Am Finaltag wird er auch die Moderation des Elmshorner SchulSlams übernehmen.

Poetry Slam – das ist der moderne Dichterwettstreit auf offener Bühne. In kürzester Zeit tragen Slammer ihre selbst geschriebenen Texte vor, aus denen das Publikum die besten Vorträge küren darf. Der Poetry Slam ist für viele Kulturbegeisterte ein willkommener Zugewinn im Bereich der Literatur und des Theaters. Kreativ und wortgewandt wird die Feder geschwungen, um anschließend das textliche Resultat mit einer großen Portion Leidenschaft vor Publikum zu präsentieren und dieses im Idealfall zu begeistern.

Finalisten aus Elmshorner Schulen treffen beim SchulSlam aufeinander

Im Herbst 2016 wurde das Konzept für einen Elmshorner SchulSlam geboren und bereits Anfang des Folgejahres in Zusammenarbeit mit den Elmshorner Schulen erfolgreich umgesetzt. Die allseits positive Resonanz auf das neue Format regte die Initiierenden an, das Ganze jährlich stattfinden zu lassen.

Der SchulSlam wird in drei Stufen durchgeführt. Nach einem Vorentscheid an den mitwirkenden Schulen werden die Finalteilnehmenden durch einen erfahrenen Poetry Slammer in einem Workshop intensiv gecoacht. Bei der Abschlussveranstaltung wird die Gewinnerin oder der Gewinner des lyrischen Wettstreits durch eine Publikumsjury ermittelt.