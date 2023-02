Halstenbek und Wedel: Fahrschule und Baustoffhandel sind Ziel von Einbrechern

In Halstenbek gelangen die Täter in die Geschäftsräume. In Wedel bleibt es beim Versuch. Wann die Täter zuschlugen.

Einbrecher sind in Halstenbek in eine Fahrschule eingedrungen. In Wedel gelangten sie nicht in die Baustoffhandlung (Symbolbild).

Halstenbek/Wedel. Einbrecher sind in Halstenbek in das Gebäude einer Fahrschule eingestiegen. In Wedel misslang der Versuch, in einen Baustoffhandel einzudringen.

Beide Taten wurden laut den Polizeiangaben am Donnerstag entdeckt. In die an der Poststraße gelegene Fahrschule brachen die Täter mit erheblicher Gewalt zwischen 19.30 Uhr am Mittwoch und 8.15 Uhr am Donnerstag ein.

Wedel und Halstenbek: Fahrschule und Baustoffhandel sind Ziel von Einbrechern

Eine genauere Eingrenzung ist nicht möglich. Was genau erbeutet wurde, steht noch nicht fest. In Wedel schlugen die Täter zwischen 18 Uhr am Mittwoch und 7 Uhr am Donnerstag zu.

Sie wollten sich gewaltsam Zutritt zu der Baustoffhandlung verschaffen, die am Kronskamp beheimatet ist. Das misslang jedoch. Die Täter kamen nicht in das Gebäude und brachen den Versuch ab.

Die Täter gelangen in Wedel nicht in die Geschäftsräume

Die Kripo in Pinneberg ermittelt in beiden Fällen und sucht jeweils Zeugen, die in der Nähe der Tatorte verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 04101/20 20 entgegen.

Erst am vorigen Wochenende waren Einbrecher in Pinneberg in zwei Fahrschulen eingestiegen. Dabei hatten sie es offenbar auf die dort vermuteten Geldbestände abgesehen. Die Tatorte lagen am Fahltskamp und an der Elmshorner Straße. Auch diese Taten gelten bisher als nicht aufgeklärt.