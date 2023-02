Veranstaltungen Pinneberg: Klassik im Theater, Blues auf dem Schiff – und andere Tipps

Ausgehen in Pinneberg, Elmshorn, Wedel und den anderen Orten in der Region? Unsere Tipps für Musik, Theater und Literatur.

Kreis Pinneberg. Cole Chandler widmet sich in Barmstedt dem Great American Songbook, Werke von Wolfgang Amadeus Mozart, Mieczysław Weinberg und Marius Felix Lange erklingen auf der Bühne des Theaters Itzehoe. Und eine interessante Lesung bietet die Elmshorn Schreibwerkstatt in der Stadtbücherei der Krückau-Stadt. Weitere Tipps für Veranstaltungen, die man in anderen Orten im Kreis Pinneberg in den kommenden Tagen und Wochen erleben kann.

Barmstedt: Cole Chandler im Humbug-Haus

Cole Chandler interpretiert in Barmstedt das Great American Songbook.

Foto: Margareta Olschowka

Cole Chandler ist einer der äußerst rar gesäten Sänger im Jazz, die zuerst dem Song und erst danach seinem Interpreten eine Bühne geben. Die musikalische Heimat des im Kreis Steinburg lebenden Summer-.Jazz-Preisträgers ist das Great American Songbook. Hier will jeder Song auf seine ganz eigene Art erzählt werden, das Drama oder das Idyll für den Zuhörer zum Leben erweckt werden.

Konzert Fr 10.2., 20.00, Humbug-Haus, Chemnitzstraße 10, Barmstedt, Karten 27,-/29,- im Vvk und unter www.pfiff-ig.de

Elmshorn: Autorinnen der Textschmiede lesen in der Stadtbücherei

Sandra Dünschede leitet die VHS-Schreibwerkstatt „Wir schreiben“.

Foto: Sandra Dünschede

Normalerweise schreiben sie nur – die Autorinnen der Elmshorner VHS-Schreibwerkstatt „Wir schreiben“ – unter der Leitung von Sandra Dünschede. Nun aber wollen sie ihre Texte einem interessierten Publikum in der Stadtbücherei Elmshorn vorlesen. Ihre Kurzgeschichten präsentieren werden Kirsten Bey, Anna-Maria Friedrich, Iris Geisler, Gabriele Heiser, Sabine Hofmann und Ingrid Westphalen. Die Geschichten sind mal spannend, mal zum Nachdenken oder zum Schmunzeln.

Lesung Fr. 10.2., 18.00, Elmshorn. Karten 4,-in der Stadtbücherei, Königstraße 6, Infos: www.stadtbuecherei-elmshorn.de

Itzehoe: Sinfoniekonzert mit Einführung

Christoph Croisé ist der Cellist beim 4. Sinfoniekonzert im Itzehoeer Theater.

Foto: Sven germann

Im 4. Sinfoniekonzert der Philharmonie des TfN (Theaters für Niedersachsen) am 15. Februar erklingen ab 19.30 Uhr unter der Leitung von Massimo Raccanelli Werke von Wolfgang Amadeus Mozart, Mieczysław Weinberg und Marius Felix Lange auf der Bühne des Theaters Itzehoe. Solist ist Christoph Croisé am Violoncello. Eine Einführung in das Konzert findet ab 19 Uhr im Studio statt.

Sinfoniekonzert Mi 15.2., 19.30, Theater Itzehoe, Karten 26,- bis 40,-/Abendkasse plus 3,-,www.theater-itzehoe.de

Wedel: Folk, Blues und Pop auf der Batavia

Musik der 70er-Jahre präsentiert der Däne Max Wolff auf der Batavia.

Foto: Ralf Decker / picture alliance

Max Wolff kommt aus Dänemark, lebt als Sänger und Gitarrist, und ist seit 1988 als Profi ständig auf den Landstraßen in Dänemark, Norwegen und Deutschland unterwegs. Nun kommt er nach Wedel, um sein Repertoire aus Folksongs, Blues, Pop und Americana zu präsentieren. Besucher können sich auf Musik der guten alten Schule aus den langhaarigen 70er-Jahren in Richtung J.J. Cale, Clapton, Cash, Knopfler, Fogerty und Hendrix freuen.

Die wilden 70er Konzert mit Max Wolff auf der Batavia in Wedel, Fr. 24.2., 19.30, Karten zu 15,- auf www.batavia-wedel.de

Schenefeld: Nur kein Stress am Frauentag!

Die emotionale und körperliche Balance zu finden, ist wichtig.

Foto: Kamil Macniak

Einmal täglich kurz innehalten kann so hilfreich sein, um Körper und Geist aktiv zu unterstützen und etwas für die Gesundheit zu tun. Die Entspannungstrainerin Christiane Schwob zeigt Interessierten, wie sie sich jeden Tag aufs Neue in ihre emotionale und körperliche Balance begeben können. Los geht es am 8. März, dem Frauentag, von 18 bis 21 Uhr im Yoga-Raum der VHS Schenefeld (kostenfrei, bitte kleines Kissen mitbringen).

Urlaub vom Alltag Anmeldung bis spätestens Di 28.2. bei der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Schenefeld per E-Mail an ute.stoewing@stadt-schenefeld.de

Elmshorn: „DittchenArt“ gibt dem Nachwuchs eine Bühne

Im Kursus „DittchenArt" lernen Kinder und Jugendliche alles, was das Theaterspiel ausmacht.

Foto: Manfred Kellner

Die „DittchenArt“, ein Theaterkurs-Angebot der Elmshorner Dittchenbühne, geht in ihre neue Saison und hat in den Kursen noch Plätze für Kinder frei. Bei „DittchenArt“ wird unter professioneller Anleitung kindgerecht alles, was das Theaterspiel ausmacht, vermittelt: das Schlüpfen in andere Rollen, Bewegung, Sprache, Gesang, Tanz – und zwar immer montags von 16 bis 17 Uhr (ab 11 Jahre) und von 17 bis 18 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos.

DittchenArt Nähere Informationen und Anmeldung unter Telefon 04121/898 70 oder unter buero@dittchenbuehne.de, www.dittchenbuehne.de