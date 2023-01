Henstedt-Ulzburg: Der schwierige Kampf einer Frau um Schadensersatz

Henstedt-Ulzburg. Manchmal entscheiden Sekunden über Glück und Unglück. Und wäre Claudia Rieck am 12. März 2022 nur einen Moment früher oder später mit ihrem Opel Adam die Götzberger Straße zwischen Henstedt-Ulzburg und Wakendorf II auf Höhe der Abzweigung zur Buschkoppel entlanggefahren, dann wäre all das nicht passiert, was seit Monaten nicht nur die 51 Jahre alte Barmstedterin, sondern mittlerweile sogar die 10. Zivilkammer am Landgericht Kiel beschäftigt. Und Rieck im schlimmsten Fall eine fünfstellige Summe kosten könnte.

Rieck, die als Gärtnerin bei einem Rasenzüchter arbeitet, war um kurz vor 13 Uhr an einem Sonnabend zusammen mit ihrem Lebensgefährten, der in Itzstedt lebt, mit ungefähr 70 bis 80 km/h in Richtung Henstedt-Ulzburg unterwegs. Dann bog ein Sattelzug mit Auflieger von der Buschkoppel auf die Landstraße ein. Beide Fahrzeuge begegneten sich. Was dann folgte, ist Kern des Rechtsstreits. „Der Lkw war beladen und hat dann über meinem Auto etwas verloren“, sagt Claudia Rieck. Und zwar: Mutterboden, Erde, kleine Steine und Kiesel. All das prasselte auf ihren Opel. „Die automatischen Scheibenwischer sind losgegangen.“

Unfall: Der schwierige Kampf einer Frau um Schadensersatz

Und so verteilten sich laut Rieck die Steinchen auf der Frontscheibe und dem Lack. Die Auswirkungen sind nicht von Weitem zu erkennen, es ist kein massiver Steinklotz auf das Dach gekracht. Sondern hauptsächlich viele feine Kiesel, die kleine Löcher und Schrammen im Lack und im Glas hinterlassen haben. Und tatsächlich sind diese Schäden bei genauem Hinsehen auch zu erkennen.

Die Steine sollen viele kleine Schrammen und Löcher unter anderem auf dem roten Lack verursacht haben.

Foto: Christopher Mey

Riecks Partner ist ein Zeuge. Eine weitere Frau, die hinter ihnen gefahren ist, ebenso, sie soll auch einen Teil des Unrats auf ihr Auto bekommen haben. Auch Fotos von faustgroßen Steinen haben die Geschädigten gemacht, diese gingen an die Polizei. Und die Herkunft des Lkw wurde identifiziert – Claudia Rieck erkannte die Lackierung, konnte sie zuordnen. Es handelt sich um ein Unternehmen aus der Bau- und Transportbranche, ansässig im Kreis Segeberg. Der Name ist dem Abendblatt bekannt, der Betrieb wollte sich auf Anfrage nicht äußern.

Schadensersatz: Der Fahrer sagt, sein Lkw sei unbeladen gewesen

„Über GPS wurde bewiesen, wer gefahren ist“, so Rieck. Doch das hilft ihr momentan nicht weiter. Denn der betroffene Fahrer hat ausgesagt: Der Laster sei unbeladen gewesen, er selbst auf dem Weg nach Hause. Wenn, dann hätten sich lediglich Reste im Radkasten befunden.

Auf eigene Kosten hatte sie bereits wenige Tage nach dem Vorfall einen Kfz-Sachverständigen ein Gutachten erstellen lassen. Der Fachmann attestierte einen Haftpflichtschaden und berechnete Reparaturkosten von mehr als 6000 Euro – der Wiederbeschaffungswert wäre ungefähr das Doppelte. Er sagt: Das Schadensbild entspricht den Schilderungen von Claudia Rieck, es sei herbeigeführt durch den Aufprall von Steinen und Kies. Vermerkt sind Steinschläge im Stoßfänger, in Frontscheibe und Scheinwerfern, in der Dachhaut, auf den A-Säulen, auf der Tür, dem Kotflügel und auf der Motorhaube.

Landgericht: Jetzt muss ein zweites Gutachten erstellt werden

Der Zivilkammer des Landgerichts reicht das bisher nicht. Nachdem der Vorschlag einer Güteverhandlung gescheitert ist – die Gegenseite lehnte das ab –, muss nun ein weiteres, unabhängiges Gutachten erstellt werden. „Ich bin jetzt in der Beweispflicht“, sagt Claudia Rieck. Der Sachverständige, ein Diplom-Ingenieur aus Kiel, wurde von der zuständigen Richterin bestimmt.

Geprüft werden alle strittigen Punkte: War der Lkw beladen? War die Ladefläche gesichert oder nicht? Sind die Schäden auf Mutterboden, Steine und Kiesel zurückzuführen und damit die vorgelegten Reparaturkosten gerechtfertigt? Grundsätzlich hat das Landgericht bereits darauf hingewiesen: Der Fahrer sei verpflichtet, eine Ladung gegen Herabfallen zu sichern und auch vor Fahrtantritt dafür zu sorgen, dass sich auf der Ladefläche nichts befindet, das während der Fahrt herunterfallen könnte.

Die Kosten für den Sachverständigen hat Rieck zu tragen, sie musste bis 23. Dezember 3000 Euro überweisen. „Der Gutachter bekommt die Akten vom Gericht und von meinem Anwalt, dann fängt er an zu prüfen.“ Vermutlich wird man sich ein weiteres Mal an der Unfallstelle treffen. Für Rieck, deren Auto im gleichen Zustand ist wie vor neuneinhalb Monaten, ist das emotional anstrengend. „Aber vielleicht finden sich ja noch Zeugen, mein Auto ist ja auffällig.“ Ihre Hoffnung: Der Baustellen-Lkw könnte doch in Wakendorf II oder im weiteren Verlauf der Landesstraße 75 auf ähnliche Weise Ladung verloren haben und das wiederum jemandem aufgefallen sein.

Das Landgericht wird Gutachten und Zeugenaussagen abwägen

Es geht für beide Seiten um viel Geld: Die Kosten für die Reparatur, den Sachverständigen, das gesamte Verfahren, den Anwalt. Auf Abendblatt-Nachfrage sagt Lea Otten, Sprecherin des Landgerichts Kiel, dass ein fertiges Gutachten im Frühjahr vorliegen könnte. Anschließend wird abgewogen. „Gemäß Paragraf 286 der Zivilprozessordnung entscheidet das Gericht im Wege freier Beweiswürdigung bei Entscheidungsreife eines Verfahrens unter Berücksichtigung der streitgegenständlichen Beweismittel. Dazu können unter anderem Zeugenbeweise wie auch Feststellungen eines Sachverständigen gehören.“

Bisher handelt es sich um ein rein zivilrechtliches Verfahren, bei dem es um Schadensersatz geht. Eine Beurteilung, ob sich der Fahrer des Lkw unerlaubt von einem Unfallort entfernt hat, findet daher nicht statt.

Unfall: Eine Dash-Cam hätte vielleicht als Beweis ausgereicht

Übrigens: Hätte Claudia Rieck eine Videokamera, eine sogenannte Dash-Cam, im Auto gehabt, hätten die Aufnahmen vermutlich als Beweismittel ausgereicht. Das hat der Bundesgerichtshof schon 2018 entschieden. Selbst wenn derartige Videos gegen den Datenschutz verstoßen, müssten alle Unfallbeteiligten ja sowieso Angaben machen, hieß es damals.

Nur das anlasslose, dauerhafte Filmen und das Speichern ist untersagt. Eine Kamera weiß natürlich nicht, dass sie sich unmittelbar vor einem Unfall einschalten muss. Es gibt aber mittlerweile Modelle, die Aufnahmen nicht dauerhaft speichern, sondern regelmäßig neu überschreiben, und die mittels Sensoren bei einem Aufprall Daten sichern.