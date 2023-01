Kreis Segeberg: Abendblatt-Kolumnist lädt zur großen Jahrzehntschau

Norderstedt/Wiemersdorf. Einen Jahresrückblick zusammenbasteln, indem man einige besonders spektakuläre Weltereignissen Revue passieren lässt – das kann jeder. Scheinbar unscheinbare Nachrichten aus dem Landkreis Segeberg zum Lachsalvenfeuerwerk abmischen, das beherrscht vor allem einer: Jan Schröter, Abendblatt-Kolumnist der Lokalredaktion Norderstedt in seiner allsamstäglichen „Wochenschau“.

Alljährlich gibt Schröter auf der Bühne eine „Jahresschau“, in der stets weit mehr zum Vortrag kommt als die Perlen aus der Kolumne. Gemeinsam mit dem Hamburger Gitarristen Moritz Petersen macht Jan Schröter auch musikalisch vor nichts halt – zum Vergnügen des Publikums. Und da die „Wochenschau“-Kolumne kürzlich Jubiläum feierte – sie erscheint seit zehn Jahren –, ist dieser Unterhaltungsklassiker diesmal sogar eine „Jahrzehntschau“.

Kreis Segeberg: Schröter und Petersen treten in Wiemersdorf und Norderstedt auf

Erleben Sie einen Rückblick der besonderen Art aus der Norddeutschen Tiefebene! Schröter und Petersen treten mit ihrem Programm im Januar gleich zweimal auf: Am 18. Januar im „Hütter’s“ in Wiemersdorf und am 22. Januar in der Norderstedter Paul-Gerhardt-Kirche.

Wer dabei sein will, der sollte sich schnell Karten sichern, denn die Erfahrung der vergangenen Jahre zeigt, dass Jan Schröter eine große Fangemeinde in der Region hat.

Jan Schröters „Jahrzehntschau“ Mittwoch, 18. Januar, 19.00 „Hütter’s“, Kieler Straße 75, Wiemersdorf, 10 Euro, Vorverkauf: Findefuxx, Tel.: 04192/819 01 33, Kirchenbleeck 5, Bad Bramstedt. Sonntag, 22 Januar, 19.00, Kulturtreff Norderstedt, Emmaus-Kirchengemeinde Norderstedt, Paul Gerhardt Kirche, Altes Buckhörner Moor 16-18, Norderstedt, 12 Euro, Reservierung unter Telefon 040/609 251 03 oder per Mail an reservierung@kulturtreff-norderstedt.de.

