Gesucht! 13 Jahre altes Mädchen aus Elmshorn wird vermisst

Zoe-Celine L. wollte Mittwochmorgen zur Schule, kam dort jedoch nicht an. Möglicherweise benötigt sie ärztliche Hilfe.

Halstenbek. Seit Mittwochmorgen wird die 13-jährige Zoe-Celine L. aus Elmshorn vermisst. Das Mädchen hat ihre Wohnung verlassen, um zur Schule zu gehen. Dort erschien sie jedoch nicht und wurde daraufhin als vermisst gemeldet.

Die Polizei schließt nicht aus, dass die Jugendliche ärztliche Hilfe benötigt. Die Überprüfung von möglichen Anlaufadressen und eine Absuche des Schulweges blieben erfolglos. Daher haben die Beamten ein Foto der Teenagerin veröffentlicht und bitten um Hinweise aus der Öffentlichkeit, um den Aufenthaltsort von Zoe-Celine L. ermitteln zu können.

Die Schülerin ist 1,70 Meter groß und kräftig. Sie hat braune Augen und ist mit einem grünen Steppmantel, einer schwarzen Jogginghose mit roter Aufschrift, schwarzen Turnschuhe mit lilafarbenem Emblem und einer schwarzen Mütze mit der Aufschrift „Lil Peep“ bekleidet. Weiterhin hat sie einen schwarzen Rucksack bei sich. Hinweise unter Telefon 04121/80 30 an die Polizei Elmshorn, unter 110 an den Polizeinotruf sowie an alle anderen polizeilichen Dienststellen.