Jan Krohn - so tickt der neue Halstenbeker Bürgermeister

Halstenbek. Der Countdown läuft: In knapp drei Monaten, am 1. Februar 2023, übernimmt Jan Krohn das Bürgermeisteramt in Halstenbek. „Mir ist klar, dass ich jetzt liefern muss“, sagt der 55-Jährige, der bei der Wahl am 30. Oktober mit 66,8 Prozent Amtsinhaber Claudius von Rüden deklassiert hat.

Wie der neue Chef der Verwaltung „tickt“ und was seine wichtigsten Themen für die ersten 100 Tage sind, verriet uns der erste Bürgermeister mit CDU-Parteibuch seit Gerhard Flomm (1979 bis 1989) bei einem quasi vorgezogenen Antrittsbesuch beim Abendblatt.

Jan Krohn will Halstenbek wieder stark machen

Halstenbek seine alte Stärke zurückbringen – nichts weniger als dieses Ziel verfolgt der 55-Jährige. „Halstenbek war einst die reichste Gemeinde im Kreis Pinneberg mit der höchsten Gewerbesteuer.“ Weder das eine noch das andere ist heute noch der Fall. Stattdessen plagen die Großgemeinde große Probleme. „Die Unzufriedenheit der Bevölkerung ist groß“, hat Krohn erkannt. Von dieser Wechselstimmung habe er letztlich auch profitiert.

Das größte Problem sind die Finanzen. Die Ausgaben liegen deutlich über den Einnahmen, der Haushalt der Gemeinde leidet unter einem strukturellen Defizit. „Wir müssen die Einnahmeseite erhöhen“, sagt der designierte Bürgermeister. Das sei am einfachsten über höhere Steuereinnahmen zu erreichen. Krohn hat hier vor allem die Gewerbesteuer im Blick. Um die sechs Millionen Euro nimmt die Gemeinde hier ein – deutlich weniger als vergleichbare Kommunen.

Jan Krohn will mehr Gewerbebetriebe ansiedeln

Daher will der 55-Jährige dafür sorgen, dass die Planungen für das neue Gewerbegebiet im Bereich Lübzer Straße/ Halstenbeker Straße vorangetrieben werden. Und er will dazu beitragen, dem Greve-Projekt – angrenzend an die Wohnmeile sollen Firmen angesiedelt sowie Wohnraum geschaffen werden – endlich zur Realisierung zu verhelfen. „Das ist für mich mit das wichtigste Thema.“

Nicht weniger wichtig ist für Krohn, die Infrastruktur dem Wachstum der Gemeinde anzupassen. „Unsere beiden weiterführenden Schulen sind zu klein, das gilt auch für die Sportflächen.“ Gerade beim Wolfgang-Borchert-Gymnasium dränge die Zeit. 2026 sei die Schule auf G 9 angewachsen, dann müsse der Erweiterungsbau fertig sein. Weil die alte Sporthalle der Schulerweiterung weichen muss, habe der Bau einer neuen Halle – geplant ist eine Sechs-Feld-Halle – höchste Priorität. Krohn: „Wir haben nichts außer einer Machbarkeitsstudie.“

Halstenbek: Im Gespräch ist der Bau eines neuen Lidl-Marktes

Mit leeren Händen steht Halstenbek auch bei der Grund- und Gemeinschaftsschule an der Bek da. Bereits 2019 hatten die Politiker die Aufstellung des B-Plans 83 beschlossen, um die Schule auf dem Areal des Brandtschen Hofes zu erweitern. Doch die Erbengemeinschaft, der das an der Hartkirchener Chaussee gelegene Nachbargrundstück gehört, hat es nicht an die Gemeinde verkauft. Im Gespräch ist der Bau eines Lidl-Marktes.

Der neue Bürgermeister hofft, diese Fehlentwicklung korrigieren zu können. Möglicherweise könne die Gemeinde ein Vorkaufsrecht in Anspruch nehmen, um das für die Schulerweiterung essenziell wichtige Grundstück doch in ihren Besitz bringen zu können.

Der künftige Bürgermeister will Vorkaufsrecht für Schulgrundstück prüfen

Auch bei der Kita-Betreuung hinkt Halstenbek hinterher. „Laut einer Liste sind für das nächste Kita-Jahr 230 Plätze offen“, so der 55-Jährige. Auch wenn darin Doppel-Anmeldungen enthalten seien, sei die Zahl erschreckend hoch. Der Neubau einer Kita am Ostereschweg sei lange beschlossen, jedoch sei auch in diesem Fall nur eine Machbarkeitsstudie erfolgt. Krohn will auch prüfen lassen, ob bestehende Kitas erweitert werden können. „Ziel muss es sein, dass unsere Kitas den Bedarf vor Ort decken und nicht so viele Kinder auswärts betreut werden müssen.“

Die bestehenden Naherholungsgebiete in Halstenbek auszubauen – auch dieses Ziel steht beim neuen Bürgermeister weit oben auf der Liste. Halstenbek solle seinen Charakter als Gemeinde im Grünen bewahren. Außerdem will Krohn beim Thema Klimaneutralität – die Gemeinde soll diesen Status laut Beschluss der Ortspolitiker bis 2030 erreichen – Gas geben, unverzüglich ein Planungsbüro aktivieren, um den Ist-Zustand zu ermitteln.

Jan Krohn will einen neuen Führungsstil etablieren

Der 55-Jährige verspricht einen neuen Führungsstil. Politik, Bürger, Mitarbeiter – alle sollen sich mitgenommen fühlen. Die Verwaltung, in der zwei der drei Fachbereichsleiterstellen vakant sind, solle so schnell wie möglich zukunftsfähig aufgestellt werden. Krohn sieht sich als Vermittler, will etwa Übereinstimmungen, Gemeinsamkeiten finden und Entscheidungen gemeinsam mit allen politischen Fraktionen in breitem Konsens treffen. „Aus der Rolle des Vermittlers möchte ich in die des Gestalters kommen. Ich habe das Gefühl, dass die Gemeinde in den vergangenen Jahren nur verwaltet wurde.“ In Halstenbek stecke viel Potenzial, jetzt gelte es, sich durch kluge Entscheidungen wieder Handlungsspielraum zu verschaffen.

„Mein Leben wird sich gewaltig ändern“, sagt der Wahlsieger. Er und seine Familie – Ehefrau Manon und die Töchter Malin und Liv – seien sich dessen bewusst. Bis Februar bleibt Krohn Bürgermeister im Wartestand. „Der Amtsinhaber hat signalisieren lassen, dass er bis zum 31. Januar die Amtsgeschäfte alleinverantwortlich ausführen wird.“