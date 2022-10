Tierheim Elmshorn: Nanette genießt das Leben – aber es könnte Rückschläge geben

Nanettes Leben hing am seidenen Faden, als das Tierheim Elmshorn sie aufnahm. Jetzt wird für die unter Allergien leidende Katze ein Zuhause gesucht.

Elmshorn. Die kleine, zarte Nanette ist etwa sieben Jahre alt und eines der größten Sorgenkinder des Tierheim Elmshorn. Sie wurde von Kindern auf der Straße gefunden, als sie in einem erbärmlichen Zustand war.

Nanette war am Lebensende – Das Tierheim Elmshorn sucht nun eine liebevolle Bleibe

Die zierliche Katze Nanette war völlig ausgemergelt, als sie vom Tierheim Elmshorn aufgenommen wurde.

Foto: Tierschutzverein Elmshorn

Der ganze Körper war nackt, blutig aufgekratzt, wund und völlig ausgemergelt. Zu allem Überfluss hatte sie kurz nach dem Fund auch noch eine Frühgeburt. Die kleine Katze war am Ende ihrer Lebenskraft.

Inzwischen kam bei den Untersuchungen im Tierheim heraus, dass sie unter schweren Allergien leidet und unter anderem nur ganz bestimmtes Futter fressen darf. Allerdings gab ein Allergietest keine weiteren Aufschlüsse darüber, was noch der Auslöser sein könnte.

Die kleine Katze war am Ende ihrer Lebenskraft – nun genießt sie das Leben

„Momentan geht es unserer Lütten Knutschnase wirklich gut“, freut sich Tierpflegerin Mandy Kasprik über den besser gewordenen Zustand von Nanette. „Sie hat ordentlich zugenommen, tolles Fell bekommen und fühlt sich sichtlich wohl und kuschelt für ihr Leben gern.“ Sogar das frisch behaarte Bäuchlein lässt sie sich kraulen.

Heute genießt Nanette das Leben – aber es könnte Rückschläge geben

Dass es Nanette heute so gut geht, war ein sorgenvoller Weg und ein harter Kampf mit vielen Rückschlägen. Sie hatte mehrere schwere Allergieschübe bekommen, die auch weiterhin wieder auftreten können. „Sie wird also immer ein kleiner Päppelkandidat bleiben“, betont Mandy Kasprik. „Sie braucht Menschen, die bereit sind, am Ball zu bleiben, strickte Diäten einzuhalten und die mit Nanette zusammen kämpfen, wenn es nötig wird.“

Nanette braucht Menschen, die mit ihr zusammen kämpfen, wenn es nötig wird

Das beinhaltet unter Umständen auch höhere Tierarztkosten, denn das Tierheim weiß nach wie vor noch nicht genau, was die Auslöser ihrer Allergien sind. Aktuell genießt Nanette einfach das Leben, sie freut sich über die letzten warmen Sonnenstrahlen und lümmelt sich im Außengehege herum.

Im neuen Zuhause sollte es unbedingt einen gesicherten Balkon oder Garten geben. Eine nette, ruhige Zweitkatze wäre wünschenswert.

Vermittlung: Tierschutzverein Elmshorn und Umgebung e.V., Tel.: 04121/849 21, www.tierheim-elmshorn.deMail: info@tierheim-elmshorn.de