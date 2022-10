Tierheim Elmshorn: Ausgesetzt – 5 Monte altes Kaninchen braucht neues Zuhause

Elmshorn. Das junge Kaninchen Smudge wurde vom vorigen Halter ausgesetzt und als Fundtier im Tierheim Elmshorn abgegeben. Laut Schätzung der Tierpflegerinnen ist er höchstens vier bis fünf Monate alt.

Fünf Monate alte Kaninchen Smudge kam als Fundtier ins Tierheim Elmshorn

Smudge ist ein kesser, aufgeweckter Bock, der sich noch so richtig austoben möchte. Dafür braucht er viel Platz, egal ob im Außengehege oder in der Wohnung, was bei ihm beides möglich wäre. Smudge braucht – wie alle Kaninchen – mindestens ein weiteres Partnertier.

Das fünf Monate alte Kaninchen Smudge braucht ein neues Zuhause mit mindestens einem Partnertier.

Foto: Tierschutzverein Elmshorn

Idealerweise lebt im zukünftigen Zuhause bereits eine jüngere Kaninchendame, die mit seinem Temperament mithalten kann. Es besteht auch die Möglichkeit, sich ein weiteres Kaninchen im Tierheim auszusuchen.

Smudge ist nicht nach Schmusen – aber aus der Hand fressen, gefällt ihm umso mehr

Smudge ist recht neugierig und keine Schmusebacke. Das Fressen aus der Hand nehmen, findet er wiederum richtig gut. Aber mehr Kontakt möchte er momentan nicht. Dafür bringt es umso mehr Spaß, ihn einfach zu beobachten. Der kleine Bock kommt auf die drolligsten Ideen und weiß sich zu beschäftigen. Dafür sollte ihm auch einiges an Material in seinem Gehege angeboten werden.

Vermittlung: Tierschutzverein Elmshorn und Umgebung e.V., Tel.: 04121/849 21, www.tierheim-elmshorn.deMail: info@tierheim-elmshorn.de

