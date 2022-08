Tierheim Elmshorn: Mino braucht Menschen, die ihm das Teilen beibringen

Elmshorn. Mino wurde im Tierheim Elmshorn abgegeben, da er nicht der erhoffte Anfängerhund ist, wie Französische Bulldoggen gerne angepriesen werden. Im vorigen Zuhause neigte er vor allem dazu, Ressourcen wie Futter und Spielzeug zu verteidigen.

Mino muss lernen, sein Spielzeug und Futter nicht zu verteidigen

Mino ist bereits durch fünf Hände gegangen, sodass das Tierheim Minos Pechsträhne nun endlich beenden möchte und ein passendes Zuhause für ihn sucht.

Foto: Tierheim Elmshorn

Obwohl der Rüde erst zwei Jahre alt ist, hat er bereits fünfmal den Besitzer gewechselt. Grundlegend hat Mino Menschen gegenüber ein sehr freundliches Wesen, auch wenn er sie ihm noch fremd sind. Er sucht schnell Kontakt und lässt sich ohne lange zu zögern streicheln.

Kommt Mino etwas komisch vor oder ist es eine neue Situation für ihn, kann er Personen in seiner Unsicherheit schon mal verbellen. Diese Momente lösen sich normalerweise schnell auf, sodass er im gewöhnlichen Alltag mit allen Menschen gut zurecht kommt.

Wird Mino etwas streitig gemacht, schnappt die Französische Bulldogge zu

Leider wurde mit Mino offensichtlich in der Vergangenheit viel Ballwerfen gespielt und somit sein Beutegreifverhalten ungesund gefördert. Er hat so gut wie keine Impulskontrolle, sobald sich dieses bewegt.

Wenn das Wetter nicht zu warm ist, ist Mino ein aktiver Hund und geht sehr gerne Gassi.

Foto: Tierheim Elmshorn

Greift der Mensch nach dem Spielzeug, kommt es schnell dazu, dass Mino um jeden Preis versucht, das Spielzeug zu packen und erwischt dabei sehr schnell auch die Hand.

Hat er das Gefühl, dass ihm etwas streitig gemacht wird (Spielzeug oder auch Essbares) oder ist Mino angespannt und wird am Halsband festgehalten, schnappt er zu. Bisher hat er noch nie ernsthafte Verletzungen zugefügt.

Das Tierheim sucht neue Halter, die verstehen, wie Minos Verhalten umzulenken ist und vermitteln die Französische Bulldogge nicht an Hundeanfänger und nicht in Haushalte mit Kindern.

Mino hat trotz Operation rassetypische Atemprobleme

Wenn das Wetter nicht zu warm ist, ist Mino ein aktiver Hund und geht sehr gerne Gassi und läuft an der Leine gut mit. Bei heißem Wetter muss der Rüde aufgrund der angezüchteten Brachycephalie (Kurzköpfigkeit) geschont werden. Trotz einer chirurgische Gaumensegel-Kürzung hat Mino mit den für kurzköpfige Rassen typischen Atemproblemen zu kämpfen.

Mino hat keine Impulskontrolle, was bewegendes Spielzeug betrifft und will es um keinen Preis nicht hergeben.

Foto: Tierheim Elmshorn

Hunde mit dieser blauen Fellfarbe, können zu Hautproblemen und Allergien neigen

Minos blaue Fellfarbe ist, da optisch in der Regel als sehr schön empfunden, leider eine fragwürdige Modeerscheinung geworden. Hunde mit dieser Farbe können im Vergleich zu anderen Hunden öfter unter Hautproblemen/Allergien leiden (Stichwort Dilution Gen). Bisher hat Mino in dieser Hinsicht keine Probleme. Dies ist aber keine Garantie, dass das so bleibt und sollte Interessenten bewusst sein.

Vermittlung: Tierschutzverein Elmshorn und Umgebung e.V., Tel.: 04121/849 21, www.tierheim-elmshorn.deMail: info@tierheim-elmshorn.de