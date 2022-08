Graffiti-Kunst auf dem Bolzplatz Ricarda-Huch-Straße in Quickborn-Heide BU:<br/> Quickborns Stadtjugendpflegerin Birgit Hesse mit den beiden Graffiti-Künstlern Julian Wex (mit Kappi) und Lorenz Fieg (kurze Hose), die den Unterstand auf dem Bolzplatz in der Ricarda-Huch-Straße in ihrem Sinne kreativ besprüht und verschönert haben. Foto: Fuchs