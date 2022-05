Pinneberger Hochzeitskorso eskaliert auf A23 – Notbremsung

Pinneberg. Nach einem Hochzeitskorso ist es auf der Autobahn 23 zu einer massiven Gefährdung des Verkehrs gekommen. Die Autobahnpolizei sucht jetzt nach Zeugen.

Der Vorfall hat sich laut den Polizeiangaben am Sonntag zwischen den Anschlussstellen Pinneberg-Nord und Tornesch in Richtung Heide abgespielt. Vorausgegangen sein soll ein sogenannter Hochzeitskorso auf der Elmshorner Straße in Pinneberg, bei dem mehrere Fahrzeuge laut hupend unterwegs waren. Laut Zeugen sind im Anschluss mehrere Pkw aus dem Korso an der Anschlussstelle Pinneberg-Nord auf die A23 in Richtung Heide gefahren.

Zeugen gesucht: Hochzeitskorso versucht Notbremsung auf A23

Gegen 12.45 Uhr soll aus dem Korso heraus ein weißer SUV über den Standstreifen der Autobahn gleich mehrere Fahrzeuge überholt haben. Beim Wiedereinscheren auf die rechte Fahrspur soll der SUV einen bisher noch nicht ermittelten Pkw derart geschnitten haben, dass dieser stark abbremsen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Mehrere Streifenwagen der Polizei stoppten daraufhin den Hochzeitskorso, nachdem die Fahrzeuge an der Abfahrt Elmshorn die A 23 verlassen hatten. Dabei nahmen die Beamten auch die Personalien eines 23-jährigen Mannes auf, der mit einem weißen SUV unterwegs war. Gegen ihn wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Gesucht werden jetzt die Opfer der rücksichtslosen Fahrweise des Mannes. Sie sollten sich unter Telefon 04121/40 92 0 melden.