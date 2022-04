Wahlkampf in Schenefeld

Wahlkampf in Schenefeld Friedrich Merz’ Erkenntnisse 18 Meter unter der Erde

CPhysiker Adrian Mancuso erläuterte dem CDU-Bundesvorsitzenden Friedrich Merz und Ministerin Karin Prien den Röntgenlaser in Schenefeld

Der CDU-Bundesvorsitzende Friedrich Merz besuchte am Dienstag den European XFEL-Laser in Schenefeld. Was den CDU-Politiker besonders beeindruckte.