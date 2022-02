Sturmtief Ylenia: Mehr als 200 Einsätze im Kreis Pinneberg

Kreis Pinneberg. Das Sturmtief Ylenia hat den Kreis Pinneberg ordentlich durchgepustet und die Einsatzkräfte der Feuerwehren auf Trab gehalten. Von Dienstagabend bis Mittwoch um 12 Uhr rückten die Feuerwehren mehr als 200 Mal aus. Die Einsatzzahlen haben sich am Nachmittag stündlich weiter erhöht. Teilweise mussten die Hilfesuchenden länger warten, weil die Feuerwehrleute einen Einsatz nach dem anderen abarbeiteten. Mehrere 100 Retter waren am Nachmittag zeitgleich unterwegs.

In Elmshorn führte der Sturm zu zwei Verkehrsunfällen. Auf der Wittenberger Straße rammte in der Nacht ein Taxi einen großen Ast, der auf Höhe der THW-Unterkunft auf die Fahrbahn gestürzt war. Der Fahrer wurde nur leicht verletzt und musste nicht ins Krankenhaus eingeliefert werden. Schlimmer erging es einer Autofahrerin, die kurz vor 7.30 Uhr auf der B 431 in Richtung Klein Nordende unterwegs war. Im Bereich eines Waldstücks am Köhnholz stürzte eine Tanne um und begrub den Wagen unter sich. Die Feuerwehr Elmshorn unterstützte bei der Rettung der Fahrerin und beseitigte im Anschluss den Baum. Die Frau kam laut Angaben der Feuerwehr mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Durch umstürzende Bäume wurden Häuser und Autos beschädigt

Das Einsatzaufkommen für die ehrenamtlichen Einsatzkräfte nahm ab den frühen Morgenstunden Fahrt auf. Wie zu erwarten war, haben etliche Bäume dem Winddruck nicht Stand halten können. Teilweise brachen große Äste heraus und fielen zu Boden, teilweise stürzten Bäume aufgrund des Sturms und der vom Regen aufgeweichten Böden um. Dabei wurden auch Häuser und parkende Autos beschädigt. Oft mussten die Feuerwehrleute daher zur Motorkettensäge greifen.

Außerdem wurden zahlreiche Dächer oder Verkleidungen von Gebäuden sowie Werbeschilder gesichert. Der Kreiswehrführer Frank Homrich bedankte sich für das hohe Maß an Verständnis bei den Arbeitgebern, die auf ihre Angestellten verzichten mussten. Wer auf dem Arbeitsweg auf die öffentlichen Verkehrsmittel angewiesen war, hatte am Mittwoch schlechte Karten. Die Nordbahn hatte ab dem Vormittag die Fahrten auf den Linien RB 61/71 zwischen Itzehoe und Hamburg eingestellt – ebenso wie die DB Regio. Es gab einen Busnotverkehr. Am Nachmittag fuhren wieder erste Züge. AKN und S-Bahn waren kaum beeinträchtigt.

Das nächste größere Sturmtief wird aber schon für den heutigen Freitagabend erwartet. Der Deutsche Wetterdienst warnt erneut vor Orkan.