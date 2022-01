Agenda 2022 Was Halstenbek, Rellingen und das Amt Pinnau planen

Bürgermeister Marc Trampe zeigt, wie das Grundstück zwischen Hermann-Löns-Weg und Kellerstraße in Zukunft wohl bebaut wird.

Was passiert 2022 in den Gemeinden? Kita- und Schulbau drängen. Neue Einnahmen aus Gewerbe sollen her. Die Details.