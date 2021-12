Pinneberg: Sanierung der Grundschule Bickbargen wird noch teurer

So wie auf dieser Visualisierung (Urheber: Moka Studio) soll die Grundschule Bickbargen in Halstenbek (Pinneberg) nach der Sanierung aussehen.

Halstenbek. Halstenbek geht zunächst ohne Haushalt ins neue Jahr. Während der Sitzung des Gemeinderates am Montagabend wurde die Etatberatung auf den 17. Januar vertagt. Dies hatte sich im Vorfeld angedeutet, weil der Finanzausschuss vorigen Donnerstag kein Votum zum Haushalt zustande gebracht hatte.

Auf die Gemeindevertreter kommt am 16. Dezember eine außerplanmäßige Sitzung (19 Uhr, Sitzungssaal Rathaus, auch digital unter www.halstenbek.de) zu – mit einem Thema, das schmerzen dürfte. Die 2017 begonnene Sanierung der Grundschule Bickbargen wird nochmals teurer – in der Vorlage ist von knapp drei Millionen Euro die Rede.

Und es ist auch die Rede von Buchungsfehlern in der Verwaltung. Beim Übertragen von Haushaltsmitteln in die Folgejahre hat sich der Fachdienst Finanzen offenbar vertan. In der Folge „ist ein Mittelverlust von 726.400 Euro zu verzeichnen“, heißt es in der Vorlage.

Schul-Sanierung wird teurer – Rechenpanne im Rathaus

Bürgermeister Claudius von Rüden bestätigt die Panne, legt aber Wert auf die Feststellung, dass der Gemeinde dadurch kein finanzieller Schaden entstanden ist. Jedoch sei mit Geld geplant worden, das de facto nicht mehr vorhanden war. In der Folge seien Bauaufträge in Höhe von 1,575 Millionen Euro vergeben worden, obwohl dafür keine Deckung besteht. Dies soll nun durch die Bereitstellung einer sogenannten Verpflichtungsermächtigung geheilt werden.

Zusätzliche Kosten von 890.000 Euro seien durch die Anmietung von Containern entstanden, in die der Unterricht ausgelagert wurde. Dies sei aufgrund der Corona-Pandemie und den Abstandsregelungen sowie dem unzumutbaren Baulärm erforderlich geworden.

Im Verlaufe der Bautätigkeit habe sich gezeigt, dass eine umfangreichere Dachsanierungen notwendig ist, als geplant war. Die Mehrkosten dafür belaufen sich auf 660.000 Euro. Außenanlagen, die bisher nicht Teil der Planungen waren, sollen umgestaltet werden, um später vom Offenen Ganztag genutzt zu werden. Dies kostet 291.500 Euro. Hinzu komme ein Wagniszuschlag von etwa 306.000 Euro. „Wir werden die Fehler aufarbeiten“, verspricht von Rüden. Ohne die Zustimmung der Gemeindevertreter in der Sondersitzung könne die Bautätigkeit nicht fortgesetzt werden. Von Rüden: „Das wäre nicht im Sinne der Schüler und der Lehrer.“

