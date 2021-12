Mit Blues in die Vorweihnachtszeit starten

Elmshorn. Die frisch gebackenen Kulturpreisträger der Stadt Elmshorn, die Musiker der Farmersroad Blues Band, wollen eine alte Tradition im Turnerheim aufleben lassen. In der schwierigen Corona-Zeit lädt die Band am kommenden Sonnabend, 11. Dezember, zu Livemusik ein. Einen Abend lang soll bei Bier, Wein und Snacks unbeschwert der Blues gefeiert werden.

„Auf der Bühne passiert unheimlich viel“

„Wir werden alles geben, um die Location in eine Blues-Kneipe zu verwandeln. Ganz in der Tradition der Juke Joints in Chicago oder New Orleans“, so die Band in einer Ankündigung. Als Gastmusiker wird Helge Margelowsky, ein Blues Harp Spieler der Extraklasse, an der Seite von Dirk Theege und Klara Schwabe stehen. „Alles was man über diese Band sagen kann, ist, dass sie einfach zwei Stunden lang powert“, so Bandoberhaupt Dirk Theege: „Es gibt nur Songgerüste, die Band ist immer in Bewegung und es passiert auf der Bühne unheimlich viel - fast wie bei einer Jamsession, nur auf einem unheimlich hohen Niveau.“ Dazu gebe es die beiden Gesangsstimmen im natürlichen Widerstreit zwischen Mann und Frau.

Wer Lust hat, dabei zu sein, kann Karten im Vorverkauf erwerben. Vor dem Konzert besteht die Möglichkeit, sich vom Wirt Andreas Boldt bekochen zu lassen. Der Vorverkauf ist im Turnerheim (Koppeldamm 1, Elmshorn), in der Fahrradbörse und bei Musik Hofer gestartet. Der Einlass für diese 2G-Veranstaltung beginnt um 18 Uhr, das Konzert startet 20 Uhr. Karten kosten 15 Euro.