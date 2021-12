Vokalensemble „Vocallegro“ gastiert in der Erlöserkirche

Männervokalensemble war vor vier Jahren zuletzt in der Gemeinde. Was diesmal auf dem Programm steht.

Halstenbek. Fast ein Jahr Corona-Pause lag hinter dem Kulturkreis Halstenbek, ehe die Organisatoren im September wieder eine Veranstaltung anbieten konnten. Zwei weitere sind gefolgt – und nun steht am Sonntag, 12. Dezember, der letzte Termin des Jahres an. Die Adventsveranstaltung unter dem Motto „Musik und Lesung zum Advent“ beginnt um 18 Uhr in der Erlöserkirche an der Friedrichstraße – und findet laut Auskunft der Organisatoren auf jeden Fall statt.

Ehemaliger NDR-Kulturredakteur wirkt mit

Das Männervokalensemble „Vocallegro” gastierte vor vier Jahren zuletzt in der Gemeinde. Der geplante Auftritt im vorigen Jahr beim Kulturkreis musste coronabedingt abgesagt werden. Jetzt bringen die Sänger weltliche und geistliche Weihnachtslieder zu Gehör. Unterbrochen wird die Musik durch die Lesung von Texten, die alle etwas mit dem Weihnachtsfest zu tun haben. Dafür sorgt Frank Fingerhuth, ehemaliger Kulturredakteur beim NDR.

„Vielleicht können wir in dieser schwierigen Zeit den Besuchern dieses Konzerts doch ein wenig weihnachtliche Stimmung bringen“, sagt Heinz Dondera vom Kulturverein. Der Eintritt beträgt zehn Euro, für Mitglieder acht und für Schüler und Studenten fünf Euro. Zutritt erhalten nur geimpfte oder genesene Person, dies ist vor Ort nachzuweisen.