Pinneberg: Das sind die Ideen für das umstrittene Denkmal

Ein Bild, das die Vergangenheit des Denkmals am Pinneberger Bahnhof eindrucksvoll dokumentiert: Nationalsozialisten inszenieren am damaligen Adolf-Hitler-Platz eine Kranzniederlegung.

Pinneberg. Während von außen betrachtet in Sachen Mahnmal gegenüber dem Bahnhof Pinneberg kaum etwas passiert ist, haben der Bildhauer und Sachverständige Karl-Heinz Boyke, viele weitere Künstler, Bürgermeisterin Urte Steinberg, die Museumsleiterin Ina Duggen-Below, die Mitglieder der Mahnmalinitiative und Politiker im Hintergrund weiter daran gearbeitet, dass das Denkmal am Bahnhof, wie einstimmig von der Politik beschlossen, auch wirklich zum Mahnmal umgestaltet wird.

Am Mittwoch, 8. Dezember, will die Mahnmal-Arbeitsgruppe tagen: „Wir werden uns mit den Künstlerentwürfen befassen. Am liebsten wäre mir, wenn wir uns für eines der Werke entscheiden würden“, sagt deren Leiter Kai Vogel (SPD).

Kommt das Denkmal in Pinneberg doch erst später?

So schnell wie sich viele wünschen, wird das wohl nicht gelingen, denn das Geld ist knapp, und die Politik muss ständig neue Prioritäten setzen, um mit dem wenigen Geld das in ihren Augen Vordringlichste umzusetzen und bereits zugesagtes Fördergeld nicht verfallen zu lassen. Bürgermeisterin Urte Steinberg deutet an, dass die Planungskosten für das Projekt ins nächste Jahr verschoben werden könnten.

Aber Beschluss ist Beschluss, und Boyke, Sachverständiger für Kunst im öffentlichen Raum, hat keine Mühen gescheut, Künstlerinnen und Künstler anzusprechen, ob sie nicht einen Entwurf machen wollen – und die beeindruckenden Ergebnisse so zusammengefügt, dass sie in Summe die Außenwirkung der Stadt im öffentlichen Raum bleibend verändern könnten.

Dieser Steinkreis von F. Jörg Haberland hat der Jury am besten gefallen. Auf dem Bahnhofs-Vorplatz wäre er ideal positioniert.

Foto: Ha / HA

Dass professionelle Künstler und nicht mehr, wie ursprünglich gedacht, die Gewinner des Schülerwettbewerbs ein Werk schaffen sollen, das mit dem zur Nazi-Zeit errichteten Denkmal am Bahnhof in Dialog tritt, verändert das Projekt und lässt die Schülerentwürfe dennoch nicht außen vor. Denn wer tiefer in die Materie einsteigt und die Entwürfe studiert, kann erkennen, dass sich die Künstler erkennbar mit den Ideen der Jugendlichen beschäftigt haben, aber Fragen der Statik, der Haltbarkeit, der Umsetzbarkeit oder des Denkmalschutzes berücksichtigt haben, wofür viel Fachkompetenz notwendig ist.

Pinnebergs Bürgermeisterin hofft auf Sponsoren

Für die Realisierung eines Kunstwerks stehen im Zusammenhang mit dem Denkmal 100.000 Euro im Raum. Das öffentliche Geld ist, wie gesagt, knapp. Das muss aber nicht heißen, dass das Kunstwerk, das eine positive Signalwirkung haben soll, nicht trotzdem bald da ist. Die Hoffnung liegt auf Sponsoren: „Wir haben uns in der Tat überlegt, wie wir Sponsoren dafür gewinnen können“, sagt Urte Steinberg.

Karl-Heinz Boyke ist so weit gegangen, dass er eine 110-seitige Broschüre hergestellt hat, in der die Entstehungsgeschichte der Idee mit vielen klugen Gedanken zu Stadt und Kunst, zu Vergangenheit und Gegenwart verbunden wird. Außerdem stellt er alle Entwürfe im Detail vor und erläutert sie. „Die Broschüre finde ich ganz toll und wünsche mir, dass sich viele Sponsoren finden und die Initiative unterstützen. Damit aus dem Denkmal ein Mahnmal wird“, sagt die Bürgermeisterin.

Denkmal: Jury einigt sich auf einen Favoriten

„Ich habe viel investiert, um alle Beiträge gleichwertig zu präsentieren“, sagt Boyke mit Blick auf die aussagekräftige Broschüre. Offenbar hat er das so hinbekommen, dass die Jury sich bereits auf einen Favoriten geeinigt hat. Es ist ein dreifach durchbrochener steinerner Kreis von dem Bildhauer F. Jörg Haberland, in dessen Innerem die Worte „Frieden“, „Freiheit“ und „Toleranz“ eingraviert sind.

In direkter Nähe zum Steinkreis soll außerdem eine Glastafel mit Texten installiert werden. Aber zurück zu den Ideen der weiteren zwölf Künstler, für deren Entwürfe die Mahnmal-Initiative insgesamt 3000 Euro gespendet hatte. Einige haben einen kommentierenden Charakter, weil sie Wortbotschaften einsetzen. Auch andere tun das, setzen aber die bildhauerische Kraft der Form ein, um der martialischen Stele an der Ecke der Bahnhofstraße etwas entgegenzusetzen.

Mahnmal soll nicht im Wald „versteckt“ werden

Karl-Heinz Boyke, Bildhauer und Sachverständiger für Kunst im öffentlichen Raum, treibt das Pinneberger Denkmal voran.

Foto: Katja Engler

Karl-Heinz Boyke hat nicht nur über geeignete Künstler nachgedacht. Sondern sich auch den Ort genau angesehen. Dem ursprünglichen Ansatz, das ausgewählte Werk, das das Denkmal zum Mahnmal machen soll, im Wald dahinter aufzustellen (um nicht zu sagen: zu verstecken), hat er die wesentlich wirkungsvollere Idee entgegengesetzt, es in die Mitte des Bahnhofsvorplatzes zu setzen. Praktischer Nebenaspekt: Die Aufstellung könnte dann in die sowieso anstehenden Bauarbeiten integriert werden.

Pinneberg, sagt Karl-Heinz Boyke, investiere Millionen für einen schicken Busbahnhof und einen tollen Bahnhofsvorplatz, „da wäre es schon skurril, wenn dort die einzige künstlerische ,Errungenschaft‘ ausgerechnet das dem ,Führer‘ gewidmete Bauwerk am Fahlt wäre“, sagt Boyke. Die Jury sei sich einig gewesen, Pinneberg modern und positiv zur Wirkung bringen zu wollen: „Die Besucherinnen und Besucher sollen positiv begrüßt werden“, sagen auch Boyke und die Bürgermeisterin.

„Einige haben sich nicht getraut, sich mit dem Ding anzulegen“

Wie sehen die Skizzen aus, was ist den Künstlerinnen und Künstlern zum Denkmal eingefallen? „Einige haben sich nicht getraut, sich mit dem Ding anzulegen“, sagt Boyke und meint die, die sich nicht beteiligt haben. Andere, wie die Künstlergruppe Feine Menschen, haben wohl eher an eine künstlerische Intervention gedacht, als an eine bildhauerische Arbeit, die standhält. Die Feinen Menschen hatten die Idee, neongelb eingefärbte kurze Schilder mit einzelnen Worten im Umfeld des Denkmals aufzustellen und mit einer erklärenden Website zu vernetzen.

Der Entwurf von Thomas Judisch ähnelt einem Autobahnschild mit einem Zitat aus Goethes „Faust“.

Foto: Ha / HA

Es haben aber auch einige riskiert, sich der steinernen Herausforderung mit dem aufgerichteten Schwert zu stellen. Einer davon ist Haberland mit seinem Steinkreis, ein weiterer Jan-Olaf Hinz, der „verlorene Gesichter“ in einen mehrteiligen Granitblock meißeln will und das Wort „Wiederholen?“ in die steinerne Mauer am Fahlt einlassen.

Thomas Judisch schlägt vor, eine Art Autobahnschild an den Fahlt-Rand zu stellen. Darauf Goethes „Faust“-Zitat: „Wer im Frieden wünschet sich Krieg zurück, der ist geschieden vom Hoffnungsglück.“ Oder wie wäre es mit einer sich nach innen drehende Marmorspirale von Jo Kley, die die ewige Wiederholung des Schreckens symbolisiert: „Die Geschichte lehrt die Menschen, dass die Geschichte den Menschen nichts lehrt“ (Gandhi).

Denkmal in Pinneberg: Ein Toter als Trümmerlandschaft?

Jörg Plickat wiederum schlägt als künstlerischen Kontrapunkt eine rostige Bodenskulptur vor, deren Tektonik der eines liegenden Menschen ähnelt, eines Toten, dessen Einzelglieder einer Trümmerlandschaft gleichen. Aus Stahl soll sie sein, wie die Wehrmachtshelme, wie Teile der Panzer und Waffen. Plickat wünscht sich, dass die Menschen von heute und ihre Kinder sich seine Arbeit aneignen, darauf Platz nehmen oder spielen.

Es ist wahrlich schwer, bei so vielen guten Vorschlägen eine Wahl zu treffen. Boyke wirbt bereits seit Längerem dafür, dass auch in Zeiten klammer Kassen die Kunst im öffentlichen Raum in Schleswig-Holstein und auch in Pinneberg wieder sichtbar wird: „Daran wird momentan gearbeitet. Die Grünen nehmen das auch wieder in ihr Landesprogramm auf.“