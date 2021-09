Kreis Pinneberg Elmshorn tanzt am verkaufsoffenen Sonntag

Lesedauer: 2 Minuten

In der Elmshorner Innenstadt darf wieder nach Herzenslust geshoppt werden.

In der ganzen Stadt gibt es viele Aktionen für die Besucher. Was in der Elmshorner Fußgängerzone geboten wird.