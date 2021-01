171,2 – Inzidenz im Kreis Pinneberg klettert auf Höchstwert

Kreis Pinneberg. Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist im Kreis Pinneberg am Mittwoch abermals deutlich gestiegen – und auch der Inzidenzwert nähert sich wieder dem kritischen Bereich. Nach 35 Fällen am Montag und 80 Fällen am Dienstag meldete das Gesundheitsamt am heutigen Mittwoch 134 neue bestätigte Covid-19-Fälle. Seit Pandemiebeginn haben sich damit 5241 Menschen aus dem Kreis mit dem Virus infiziert.

Zudem sind erneut zwei Menschen an oder mit Covid-19 gestorben, wie die Kreisverwaltung weiter mitteilt. Es handelt sich um zwei Personen, die in ihrem häuslichen Umfeld dem Virus und der daraus resultierenden Lungenerkrankung erlegen sind. Insgesamt gibt es im Kreis inzwischen 131 Corona-Tote.

Mit zwölf neuen Covid-Patienten in den vergangenen 24 Stunden ist auch in den Krankenhäusern keine Entspannung in Sicht. Nach 17 neuen Patienten am Montag und neun am Dienstag sind allein in den vergangenen drei Tagen 38 Patienten hinzu gekommen. Insgesamt waren wegen Corona-Infektionen bereits 490 Menschen im Krankenhaus.

Der Inzidenzwert, der am Montag bei 158 gelegen hatte, und am Dienstag auf 150 zurückgegangen war, ist am Mittwoch deutlich gestiegen. Aktuell liegt er bei 171,2. Binnen der vergangenen sieben Tage gab es kreisweit 541 Neuinfektionen, als aktiv gelten derzeit 726 Fälle.