Anwohner hört Geräusche – Polizei nimmt drei Einbrecher fest

Litauer brechen im Keller eines Mehrfamilienhauses in Pinneberg mehrere Verschläge auf. Offenbar suchten sie Alkohol.

Die Polizei hat in Pinneberg drei Einbrecher auf frischer Tat festgenommen (Symbolbild).

Dank eines aufmerksamen Anwohners hat die Polizei in Pinneberg drei Einbrecher festgenommen. Es handelt sich um drei 26, 32 und 43 Jahre alte Litauer, die in die Kellerräume eines Mehrfamilienhauses an der Bonhoefferstraße eingedrungen waren.

Dort brachen sie in der Nacht zu Dienstag gewaltsam mehrere Kellerverschläge auf. Ein Bewohner des Gebäudes wurde jedoch gegen 2.40 Uhr auf die Geräusche aufmerksam und informierte die Polizei.

Als die Beamten eintrafen, hatte das Trio alkoholische Getränke im Wert von 50 Euro zum Abtransport bereitgelegt. Durch den Einsatz mehrerer Streifenwagenbesatzungen und von zwei Diensthunden waren die Einbrecher chancenlos und wurden noch am Tatort gestellt. Die drei Täter waren merklich alkoholisiert. Ein Arzt nahm ihnen eine Blutprobe ab. Ein Staatsanwalt stellte im Anschluss den Antrag, das Trio wegen Fluchtgefahr zu inhaftieren. Ob ein Richter diesem Antrag folgt, entscheidet sich am Mittwoch. Die drei Männer müssen sich wegen eines versuchten gemeinschaftlichen Diebstahls verantworten.