Räuber verhaftet Nach einer Überfallserie in Wedel sitzen die Täter in Haft

Wedel/Hamburg. Die Täter, die im November 2020 in Wedel zwei Raubüberfälle innerhalb von kurzer Zeit begangen haben, sitzen in Haft. Insgesamt waren sechs junge Männer an den Taten beteiligt. Vier von ihnen sind nun hinter Schloss und Riegel. Zu den beiden Überfällen in Wedel kam noch eine weitere Tat in Blankenese.

In dem Hamburger Stadtteil hatten die Täter in den frühen Morgenstunden einen 17-Jährigen ausgeraubt. Der junge Mann befand sich in den frühen Morgenstunden zu Fuß im Sülldorfer Kirchenweg, als ein Auto neben ihm hielt und mehrere Personen ausstiegen. Die Täter stießen den 17-Jährigen zu Boden, bedrohten ihn mit einem Messer. Ihre Beute bestand aus einem kleineren Geldbetrag, Kopfhörern sowie Bekleidungsstücken. Anschließend flüchteten die Räuber mit dem Fahrzeug in Richtung Wedel.

Eine knappe Stunde später vergriffen sie sich dort an einem 19-Jährigen. Das Fahrzeug der Täter hielt neben ihm, sofort sprangen mehrere Männer heraus und nahmen die Verfolgung des Opfers auf. Die Männer schlugen und traten auf ihr Opfer ein, ließen jedoch schließlich von dem 19-Jährigen ab, ohne etwas erbeutet zu haben. Er wurde an der Lippe verletzt.

Wenig später traf es einen 26-Jährigen, der in Wedel sein Fahrrad schob und währenddessen mit einem Freund telefonierte. Als er bemerkte, dass ein ihm unbekanntes Fahrzeug langsam neben ihm herfuhr und dann an einer Seitenstraße wendete, um wieder auf ihn zu zuzukommen, bat er den Freund am anderen Ende der Leitung, die Polizei zu informieren. Sodann flüchtete der junge Mann mit seinem Rad. Die Täter versuchten mehrfach, ihn mit dem Wagen den Weg abzuschneiden und ihn aus dem fahrenden Auto heraus zu ergreifen. Letztlich gelang es den Tätern zu Fuß, den Geschädigten von seinem Fahrrad herunter zu reißen. Die Angreifer traten auf den am Boden Liegenden ein, bis dieser sein Handy, seine Kopfhörer, seine Jacke und seine Schuhe an die Räuber übergab. Sie bedrohten ihn auch noch mit einem Messer und flüchteten letztlich mit ihrem Auto.

Den Fluchtwagen, einen Opel Zafira, konnte die Polizei nach einer Verfolgungsfahrt stoppen. Die Kennzeichen waren in Lübeck gestohlen worden. Im Wagen befanden sich drei 16, 19 und 21-jährige Syrer sowie ein 16- und zwei 17-jährige Deutsche. Der 17-jährige Deutsche hatte das Fahrzeug gesteuert.

Bei der Durchsuchung des Autos und der Tatverdächtigen fanden die Beamten Teile der Beute sowohl des 17-jährigen als auch des 26-jährigen Geschädigten. Alle sechs Verdächtigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen mangels Haftgründen zunächst wieder entlassen.

Da es sich bei dem 16- und einem der 17-jährigen deutschen Tatverdächtigen um Jugendliche handelte, die durch die Polizei Hamburg bereits als sogenannte Intensivtäter geführt wurden, wurden die Ermittlungen durch das Landeskriminalamt und die Staatsanwaltschaft in Hamburg übernommen. Auch der zweite 17- jährige Verdächtige ist zwischenzeitlich als Intensivtäter eingestuft worden.

Die Staatsanwaltschaft Hamburg erwirkte beim Amtsgericht Haftbefehle gegen den 16- und die beiden 17-jährigen deutschen sowie gegen den 21-jährigen syrischen Tatverdächtigen. Der Haftbefehl gegen den 16-Jährigen war bereits am ersten Sonntag dieses Jahres durch Beamte der Bundespolizei vollstreckt worden, die ihn beim Schwarzfahren erwischt hatten.

Nun verhafteten Beamte der Polizei Tostedt (Niedersachsen) und der Polizei Hamburg in einer konzertierten Aktion schließlich die übrigen drei Gesuchten. Die 16- und 19- jährigen syrischen Tatverdächtigen blieben auf freiem Fuß, da keine Haftgründe vorlagen.

Die Ermittlungen werden bei dem für Raubdelikte und Intensivtäter zuständigen Landeskriminalamt 184 geführt. Die Beschuldigten stehen zudem im Verdacht, 17 weitere Straftaten zwischen Mai und November 2020 in unterschiedlicher Zusammensetzung begangen zu haben. Hierunter waren unter anderem Kennzeichenmissbrauch, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Tankbetrug, Urkundenfälschung und verbotenes Kraftfahrzeugrennen.