Junge Gastronomen eröffnen ersten Bioladen in Uetersen

Uetersen. Anne Ratjen preist die Waren aus. Zwei selbst gebaute Paletten-Tische müssen noch mit Obst und Gemüse bestückt werden. Fonds, Brühen und Sülze im Glas stehen in den Regalen. Ungewöhnlich ist ein Apfelketchup – schließlich wachsen im Winter in Norddeutschland keine Tomaten. Das Brot wird am nächsten Morgen frisch vom Biobäcker aus Hamburg geliefert. In der Familiengaststätte Zur Erholung in Uetersen herrscht einen Tag vor Eröffnung des Bioladens reger Betrieb. Ein passender Name ist schon gefunden: Tante-Anne-Laden, in Anlehnung an Tante Emma, aber weit entfernt vom verstaubten Image eines Tante-Emma-Ladens.

Es ist vielmehr ein Feinkostgeschäft mit erlesenen deutschen und österreichischen Weinen, Fleisch- und Wurstwaren, Säften, Milchprodukte und Eiern von regionalen Biobauern, selbst eingeweckten Zwetschgen, in Uetersen geröstetem Kaffee und selbst gekochten Suppen und Saucen – zubereitet in der Küche von Bernd Ratjen. Der Küchenchef und seine Schwester Anne Ratjen (36), die für den Servicebereich verantwortlich ist, haben den Familienbetrieb 2017 in sechster Generation übernommen und auf moderne Beine gestellt. Nun eröffnen die Geschwister den ersten Bioladen in Uetersen. Auf etwa 90 Quadratmetern, dort wo einst der Clubraum war, können Kunden ab sofort dienstags bis sonnabends jeweils von 10 bis 18 Uhr einkaufen und aus etwa 200 Produkten auswählen.

„Wir haben die Corona-Zwangspause gut genutzt und den Betrieb in den letzten drei Monaten umgekrempelt“, sagt Bernd Ratjen. Viele Landgasthäuser hätten schon vor der Pandemie große Probleme gehabt. „Die Prioritäten in der Gesellschaft haben sich verschoben. Es wird weniger groß gefeiert und das Geld lieber für Reisen ausgegeben.“ Die Pandemie habe die Probleme wie durch ein Brennglas vergrößert. „Die Lage ist dramatisch“, sagt der 38-Jährige. Von Jetzt auf Gleich waren die Auftragsbücher leer.

Für die jungen Wirtsleute kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. Sie antworten mit einem modernen Konzept auf die Krise, stellen ihr Geschäft auf mehrere Standbeine. Der große Saal, der früher gern für Familienfeiern gebucht wurde, ist umgestaltet und halbiert worden. „Wir bieten neben saisonalen und regionalen Gerichten Livemusik und Veranstaltungen an“, sagt er. Eine kleine Tanzfläche ist geblieben. In einer Kombination aus Bistro und Feinkostladen haben die Ratjens vor dem harten Lockdown täglich wechselnden Mittagstisch, Kaffee und Kuchen oder ein Glas Wein angeboten.

Im Nebenraum befindet sich das Restaurant mit gehobener Küche – auch das ist zurzeit geschlossen. Ratjen, der über Erfahrung in der Spitzengastronomie verfügt, legt vor allem Wert auf einfache, modern interpretierte Gerichte aus regionalem und nachhaltigen Anbau. Vom Schwein oder Rind wird von Kopf bis Schwanz alles verwertet.

Ganz auf Ratjens gute Küche muss man auch im Lockdown nicht verzichten. Seine Suppen aus der Küche der Gastwirtschaft gibt es auch to go. Sie werden ebenso wie die Weine über einen Online-Shop unter dem Namen „No Show Soup“ deutschlandweit vertrieben. „Pro Woche verkaufen wir etwa 500 Gläser“, sagt der zweifache Vater. Über den Shop orderten Firmen, die ihren Mitarbeitern keine Weihnachtsfeier bieten konnten, unter anderem kulinarische Weihnachtspakete für ihre Mitarbeiter und Kunden. Nun hofft er, dass der Bioladen auch gut besucht wird. „In direkter Nachbarschaft sind viele neue Wohnquartiere entstanden.“ Er hofft, dass er dort Kunden für sich gewinnen kann. Und sobald größere Veranstaltungen wieder zugelassen werden, können die Räume auch wieder gemietet werden.