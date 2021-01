Kreis Pinneberg meldet sechs weitere Corona-Tote

Kreis Pinneberg. Übers Wochenende sind sechs weitere Menschen aus dem Kreis Pinneberg im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben - zwei im privaten Umfeld, vier waren in Pflegeeinrichtungen zu Hause. Die Zahl der Corona-Toten im Kreis Pinneberg steigt damit auf 122 seit Beginn der Pandemie vor zehn Monaten.

Unterdessen registriert das Gesundheitsamt 123 Corona-Neuinfektionen seit Freitag. 84 Fälle wurden am Sonnabend bekannt, 39 am Sonntag. Der Inzidenzwert steigt damit auf 159,5. Am Freitag hatte er bei 139 gelegen.

Zahl der Genesenen am Wochenende nicht aktualisiert

Insgesamt haben sich bislang 4996 Menschen im Kreis mit dem Coronavirus infiziert. 4059 gelten als wieder genesen. Daraus lässt sich die Zahl der aktiven Fälle berechnen, es sind zurzeit 815. Tatsächlich dürften es noch etwas weniger sein, denn die Zahl der Genesenen wird an Wochenenden nicht aktualisiert.

127 Menschen aus dem Kreis Pinneberg werden aktuell wegen einer Covid-19-Erkrankung in Kliniken behandelt, sieben mehr als vor dem Wochenende. Das ist beinahe jeder sechste zurzeit Infizierte. Seit Beginn der Pandemie wurden bis heute insgesamt 452 Männer und Frauen infolge einer Corona-Infektion in Krankenhäuser eingewiesen.