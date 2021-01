Acht Tote und 155 Neuinfektionen in vier Tagen

Kreis Pinneberg. Vier Tage - acht Tote, 155 Neuinfektionen: Die am Sonntagabend vom Kreis Pinneberg veröffentlichten Corona-Zahlen bieten viel Schatten, aber auch etwas Licht.

So ist der Inzidenzwert weiter rückläufig. Die Zahl der Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage liegt aktuell bei 416. Zum Vergleich: Am vorigen Sonntag lag sie zum Ende der Weihnachtstage noch bei 440. Vor Weihnachten, genauer gesagt am 23. Dezember, hatte der Kreis noch 535 Neuinfektionen in sieben Tagen vermeldet. Abzuwarten bleibt jedoch, wie aussagekräftig die aktuellen Zahlen angesichts des Feiertages und des darauf folgenden Wochenendes sind.

Im Einzelnen: Am Silvestertag bearbeitete das Kreisgesundheitsamt 80 Neuinfektionen. An Neujahr waren es 17, am 2. Januar 36 und am 3. Januar 22. Seit dem 30. Dezember mussten weitere 23 Infizierte zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht werden. Und das Schlimmste: Es kam in diesem Zeitraum zu acht weiteren Todesfällen im Kreis. Wie alt die Verstorbenen waren und ob sie aus privatem Umfeld oder einer Pflegeeinrichtung stammten, veröffentlichte der Kreis am Sonntag nicht.

Die Gesamtzahl der Toten seit Ausbruch der Pandemie im Frühjahr liegt damit bei 94. Seit dem 3. März, als in Rellingen der erste Corona-Fall gemeldet wurde, haben sich nun 4492 Personen im Kreis Pinneberg angesteckt. Zuletzt war es zu einem deutlichen Anstieg der Infektionen in Pflegeeinrichtungen gekommen. Jeder fünfte Fall geht auf einen Bewohner oder einen Mitarbeiter derartiger Einrichtungen zurück.