Nissan überschlägt sich - Fahrer läuft weg

Bokel. Waren Alkohol oder Drogen im Spiel? In Bokel ist am Sonnabend ein Autofahrer nach einem schweren Unfall stiften gegangen. Bisher gelang es der Polizei nicht, die Identität des Mannes zu ermitteln.

Der Unbekannte befuhr mit einem Nissan Micra die Straße Aubek aus Richtung Bokel in Richtung Hingstheide. Gegen 16.40 Uhr kam das Fahrzeug nach links von der Straße ab, überschlug sich und blieb auf der Beifahrerseite in einem kleinen Graben liegen. Ein Zeuge, der kurz nach dem Geschehen an der Unfallstelle eintraf, beobachtete noch, wie ein Mann aus einem hinteren Fenster kletterte und - offenbar unverletzt - zu Fuß in Richtung Bokel flüchtete. Eine Personenbeschreibung liegt nicht vor.

Die Einsatzstelle schickte dennoch zunächst die örtliche Feuerwehr und den Rettungsdienst zur Unfallstelle, da zunächst nicht klar war, ob sich noch weitere Personen eingeklemmt in dem Fahrzeugwrack befinden. Schnell stellte sich jedoch heraus, dass nur der Fahrer in dem Kleinwagen gesessen hatte. Das Fahrzeug hat nur noch Schrottwert.

Mehrere Versuche der Polizei, den Halter des Fahrzeugs zu befragen, schlugen fehl. An der Halteranschrift trafen die Beamten niemanden an. Bis Sonntagnachmittag war der Halter auch der Aufforderung der Polizei, sich dort zu melden, nicht nachgekommen. Die Ermittlungen der Polizeistation Barmstedt zur Frage, wer am Steuer saß und ob der Fahrer unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stand, dauern an.