Trotz Corona: Futterhaus in Elmshorn wächst weiter

Lutz Sommer (l.), zuständig für Umwelt- und Energiethemen, und Geschäftsführer Kristof Eggerstedt stehen vor der Zentrale Das Futterhaus am Ramskamp in Elmshorn.

Elmshorn. Während Corona viele Unternehmen in die Krise stürzte, ist der Heimtierspezialist Das Futterhaus in Elmshorn weiter auf Wachstumskurs. 400 Märkte in Deutschland und Österreich gehören zur Unternehmensgruppe. Etwa 450 Millionen Euro erlösten die größtenteils von Franchisenehmern geführten Standorte 2020 – ein Plus von mehr als zwölf Prozent zum Vorjahr und wieder ein neuer Rekord. 16 neue Märkte wurden eingeweiht. „es hätten mehr sein können, wenn nicht einige Vermieter und Ingenieure im Lockdown so schwer zu erreichen gewesen wären“, sagt Geschäftsführer Kristof Eggerstedt. Damit wächst die Zahl der Märkte auf etwa 400 an. Nur Mitbewerber Fressnapf ist größer.

Und auch die Zentrale am Ramskamp in Elmshorn wächst. Als das Unternehmen 2011 hierher zog, bestand das Team aus 45 Mitarbeitern. Jetzt sind es 180 und das Gebäude musste um eine weitere Etage aufgestockt werden. Die Büros sind bezugsfertig und auf dem Dach wurde eine Photovoltaikanlage installiert, die die Firmenzentrale mit Solarstrom versorgen soll. Eine zweite Anlage findet sich auf dem Dach des Marktes an der Hamburger Straße in Elmshorn. Ein Pilotprojekt, dem weitere Märkte folgen sollen.

„Klima- und Umweltschutz sind ein fest verankertes Ziel unserer Unternehmensstrategie“, sagt Kristof Eggerstedt, der gemeinsam mit Andreas Schulz und Kurt Bisping die Geschäfte führt, nachdem sich Unternehmensgründer Herwig Eggerstedt 2019 aus dem operativen Geschäft zurückgezogen hatte. Ziel sei es, in den kommenden fünf Jahren den CO2-Ausstoß um 65 Prozent zu verringern. Aktuell werden dafür alte Kühltruhen mit zu hohem Energieverbrauch durch sparsame und umweltverträglichere Geräte ersetzt. „Allein mit dieser Maßnahme sparen wir 120 Tonnen CO2 pro Jahr ein“, sagt Lutz Sommer, der vor zwei Jahren zum Familienbetrieb stieß und für den Bereich Umwelt und Energie verantwortlich ist.

Zudem wird die Beleuchtung in den zentraleigenen Märkten auf LED umgestellt. In der Zentrale und den rund 100 eigenen Zoofachgeschäfte wird zudem ab Januar auf Ökostrom gesetzt. Ein Schritt, mit dem sich CO2-Emissionen pro Jahr um 40 Prozent in den zentral geführten Standorten reduzieren lassen. „Grundsätzlich konzipieren wir alle Maßnahmen so, dass sie perspektivisch auch von den durch Franchisepartner geführten Märkten umgesetzt werden können“, sagt Sommer.

Im Hinblick auf die Optimierung des Ressourcenverbrauchs spiele auch die Sensibilisierung von Mitarbeitern eine große Rolle. „Spezielle Schulungen unserer unternehmenseigenen Akademie werden dazu beitragen, ein besseres Bewusstsein für Umweltthemen zu etablieren“, sagt Sommer. So werde im Büroalltag mittlerweile stark auf den Papierverbrauch geachtet und wo immer es möglich ist, umweltfreundliches Papier eingesetzt. Auch das Kundenmagazin, die Futterpost, wird auf recyceltem Papier und mit umweltfreundlichen Farben gedruckt.

„Darüber hinaus möchten wir das Umweltbewusstsein unserer Kunden fördern und dazu motivieren, eine Einkaufstasche langfristig zu benutzen“, sagt Kristof Eggerstedt. Über den Verkauf von Permanenttragetaschen gehen 20 Cent an die Initiative „Tierisch guter Einsatz“, die Projekte zum Schutz von Tier und Natur unterstützt. Alle Märkte bundesweit nehmen an der Aktion teil.

Das Futterhaus ruft zudem jedes Jahr zum Welttierschutztag gemeinnützige Organisationen, Vereine und Privatpersonen dazu auf, Projekte zum Schutz von Tier und Natur vorzustellen. Die Gewinnerprojekte werden mit insgesamt 20.000 Euro finanziell unterstützt. Die festgesetzte Spendensumme wird durch den ganzjährigen Spendenbeitrag aus den Tragetaschen weiter aufgestockt. So kamen im vergangenen Jahr 45.000 Euro für das Projekt One Earth, One Ocean zusammen. Die Umweltorganisation befreit Gewässer weltweit von Plastikmüll.

Weitere 3000 Euro bekamen die Umweltschützer vom Elmshorner Unternehmen in diesem Jahr. Das Geld war für die Aufwandsentschädigungen eingeplant, die die Mitglieder im Franchise-Beirat bei regelmäßigen Treffen in Elmshorn für die Anfahrt bekommen. Diese Treffen fanden im Corona-Jahr nicht statt.