Inzidenzwert im Kreis Pinneberg sinkt stark

Vier weitere Tote, aber relativ wenige Neuinfektionen über die Feiertag. Impfzentrum bei Pinneberg öffnet in einer Woche.

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU, l.) und Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP, M.) sprechen anlässlich des bundesweiten Impfbeginns mit Mitarbeitern der Johanniter und des Roten Kreuzes. Am Sonntag haben die Corona-Impfungen mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer in Deutschland begonnen.

Kreis Pinneberg. Über die Weihnachtsfeiertage bis einschließlich Sonntag hat das Gesundheitsamt des Kreises Pinneberg von 210 Corona-Neuinfektionen Kenntnis bekommen. Vier Menschen sind im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben, je zwei am Ersten Weihnachtsfeiertag und am Sonntag.

Damit erhöht sich die Zahl der Corona-Toten seit März im Kreis Pinneberg auf 76. 14 Frauen und Männer mussten über die Feiertag in Krankenhäusern aufgenommen werden. Aktuell werden nun 79 Corona-Patienten aus dem Kreis Pinneberg in Kliniken behandelt.

Der sogenannte Inzidenzwert, die Zahl der Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen pro 100.000 Einwohner, ist im Kreis Pinneberg unterdessen stark gesunken: von 169,3 am Mittwoch vergangener Woche auf aktuell 139,2.

Das mag allerdings auch daran liegen, dass über die Weihnachtsfeiertage möglicherweise weniger getestet wurde und Labore und eingeschränkt arbeiteten. Heiligabend waren noch 77 Neuinfektionen gemeldet worden, am Ersten Weihnachtstag 63, am zweiten Feiertag 55, am Sonntag nur noch 16.

Mehr als 900 Menschen im Kreis akut infiziert

Insgesamt haben sich seit Ausbruch der Pandemie 4076 Kreis Pinneberger mit dem Erreger SARS-CoV-2 infiziert. Aktiv sind laut Gesundheitsamt aktuell 914 Fälle. Diese Zahl mag aber zu hoch gegriffen sein, da nach Angaben der Behörde über die Feiertage die als wieder genesenen geltenden Patienten nicht in die Datenbank eingepflegt worden sind.

Unterdessen hat am Sonntag auch in Schleswig-Holstein die Corona-Impfkampagne begonnen. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) begleiteten die erste Impfung in einem Lübecker Seniorenheim. Derzeit reisen mobile Impfteams durch Einrichtungen der Altenpflege, um die besonders gefährdeten Bewohner und Pflegekräfte als Erste zu immunisieren.

Montag und Mittwoch kommt weiterer Impfstoff

Bereits am Sonnabend waren die ersten knapp 10.000 Impfdosen des Mainzer Unternehmens BionTech und seines US-amerikanischen Partnerunternehmens Pfizer in Schleswig-Holstein angekommen. Weitere Lieferungen sind für Montag (rund 14.000) und Mittwoch (rund 24.000) angekündigt.

Am Montag, 4. Januar, öffnet auch das stationäre Impfzentrum in einem ehemaligen Aldi-Markt im Prisdorfer Gewerbegebiet Peiner Hag seine Pforten. Dort werden voraussichtlich zunächst 150 Immunisierungen pro Tag möglich sein.