Warum ein Weihnachtsotter die Tierschützer verblüfft

Jungtier findet in der Wildtierstation in Sparrieshoop Unterschlupf. Der Fundort ist für Experten eine große Überaschung.

Klein Offenseth-Sparrieshoop. Im Wildtier- und Artenschutzzentrum in Klein Offenseth-Sparrieshoop (Kreis Pinneberg) haben schon viele Tiere, mitunter auch sehr exotische, Unterschlupf gefunden. Ein Fischotter aber ist noch nie dort gewesen. Bis jetzt. Genau genommen ist es ein Weihnachtsfischotter...

Nachdem ein Hund eine Otterfamilie auseinander getrieben hatte, fand der kleine Otter nicht zurück zu seiner Familie, berichtet Stationsleiter Christian Erdmann. „Wir haben den kleinen Rüden extra noch eine Nacht und einen Tag an dem Fundort belassen, um sicherzustellen, dass eine Rückführung möglich wäre." Das funktionierte nicht. Erdmann: "Nach Rücksprache mit Otterspezialisten haben wir uns dann entschieden, das unselbstständige Tier in Obhut zu nehmen." Otter könnten das ganze Jahr über einmal Junge bekommen, ergänzt er. Es sei also nicht ungewöhnlich, dass es jetzt Jungotter gibt.

Erster Otterfund in der Region

Die in der Nähe von Itzehoe lebenden Otter sind auch für den Otterspurenleser Christian Erdmann eine Neuigkeit. "Uns ist an diesem Standort noch kein Otter gemeldet worden", sagt der Tierexperte. Erdmann ist seit vielen Jahren ehrenamtlicher Otterspurensucher für das Fischotterzentrum in Hankensbüttel in Niedersachsen. Dank intensiver Naturschutzmaßnahmen erobere der Wassermarder seinen Lebensraum zurück, so Erdmann. Das freue ihn.

Zunächst wurde unterkühlte Fischotter aus Itzehoe im Kleintierzentrum Uetersen behandelt. Seit Weihnachten kümmern sich Christian Erdmann und sein Team wieder persönlich um den Schützling. Nun suchen die Wildtierschützer aus Klein Offenseth-Sparrieshoop noch einen Namen für den besonderen Gast.