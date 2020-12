Ein Justizmitarbeiter (r.) nimmt dem wegen Totschlags angeklagten 40-Jährigen vor dem Prozessauftakt die Handschellen ab. Der Mann soll seine 71-jährige Mutter erwürgt haben. Die Mitarbeiterin eines Pflegedienstes hatte die Leiche der Rentnerin am Morgen des 18.5.2020 in Pinneberg entdeckt. Mutter und Sohn lebten gemeinsam in der Wohnung. Foto: Axel Heimken/dpa +++ dpa-Bildfunk +++