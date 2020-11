Kreis Pinneberg. Zwei Mitarbeiter des Quickborner Restaurants La Bella Vita sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Nach Angaben der Kreisverwaltung haben sie dort bis vor Kurzem bedient. Das Gesundheitsamt hat die Gästeliste angefordert, sie liegt aber noch nicht vor. Deshalb bittet die Behörde nun alle Gäste, die den Betrieb an der Kieler Straße seit dem 22. Oktober besucht haben, sich umgehend beim Bürgertelefon der Kreisverwaltung unter 04121/45 02 50 00 oder per E-Mail an buegerservice@kreis-pinneberg.de zu melden. Die Betroffenen sollten sich außerdem sofort in häusliche Quarantäne begeben.

Inzidenzwert für Pinneberg steigt weiter

Unterdessen hat das Gesundheitsamt am Mittwoch 48 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet – die Gesamtzahl aller Infektionen seit Pandemiebeginn steigt damit auf 1539. Zwei weitere Covid-19-Patienten mussten in einem Krankenhaus aufgenommen werden, die Zahl der Hospitalisierungen stieg auf 17. In den vergangenen sieben Tagen gab es im Kreis 272 neue, nachgewiesene Corona-Fälle. Die Inzidenz erhöhte sich auf einen Wert von 86 pro 100.000 Einwohner. Tags zuvor hatte sie 82,9 betragen.