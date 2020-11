Pinneberg. Die Stadt Pinneberg hat ihren Mitarbeiterstamm im vergangenen Jahr deutlich aufgestockt. Laut neuem Personalbericht stieg die Zahl der Angestellten, die für das Rathaus und den Kommunalen Servicebetrieb tätig sind, von 420 auf 435. Entsprechend erhöhten sich die Personalkosten um eine Million Euro auf nunmehr 19,7 Millionen Euro jährlich. Ein Teil der gestiegenen Personalkosten sei aber auch Tariferhöhungen von gut drei Prozent geschuldet.

Im Einzelnen beschäftigt die Stadt 36 Beamte, 389 Angestellte und zehn Auszubildende. Nach wie vor ist der durchschnittliche Verwaltungsmitarbeiter in Pinneberg 49 Jahre alt – und tendenziell weiblich. Denn in der Verwaltung arbeiten deutlich mehr Frauen als Männer. Präzise sind 258 Frauen bei der Stadt beschäftigt. Im Gegensatz dazu sind die 177 Männer in der Minderheit. Bei den Auszubildenden ist das Verhältnis sogar 80 zu 20 Prozent – von zehn Azubis sind acht weiblich. 166 Frauen arbeiten aber auch nur in Teilzeit.

Frauenanteil in Führungspositionen liegt bei 40 Prozent

Der Frauenanteil in Führungspositionen hat sich leicht auf 40 Prozent reduziert. In der Kernverwaltung sind acht von 22 Leitungsstellen mit Frauen besetzt, beim Kommunalen Servicebetrieb sind es gut 30 Prozent. Dort verteilen sich die Führungspositionen auf vier Männer und zwei Frauen. Ziel der Verwaltung sei, den Frauenanteil in Führungspositionen auf mindestens 50 Prozent zu erhöhen.

Im Personalbericht wird einmal mehr darauf hingewiesen, wie wichtig Nachwuchsförderung und Fachkräftegewinnung seien. Allein in den kommenden zehn Jahren geht mehr als ein Viertel aller Mitarbeiter der Stadt aus Altersgründen in den Ruhestand. Konkret: 119 Mitarbeiter. Ausdruck dessen sind wohl schon jetzt durchschnittlich 18 krankheitsbedingte Fehltage pro Mitarbeiter in der Verwaltung, beim Kommunalen Servicebetrieb sind es sogar 26 Fehltage. Dennoch waren die Fehltage im Vergleich zum Vorjahr leicht rückläufig.

Verglichen mit 2004 arbeiten 46 Menschen weniger bei der Stadt. Inzwischen sei die Belastung aber so groß, dass der damals verhängte Einstellungsstopp teilweise aufgehoben wurde.