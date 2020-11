Pinneberg. Von außen ist im Hinterhof an der Pinneberger Industriestraße nichts zu erkennen und leider auch nichts zu riechen. Die Lamellenvorhänge im Fenster des flachen Zweckbaus sind zugezogen, die Eingangstür hell, nackt und neutral. Hier in dieser nüchternen Gegend haben Vicky, Lars und Charlotte ihre zweite Heimat gefunden und betreiben seit einem Jahr die erste Kaffeerösterei der Stadt.

Und es hat sich schon herumgesprochen, dass in der Kaffeerei der womöglich beste Kaffee weit und breit zu haben ist. Denn Vicky, Lars und Charlotte, alle 29, hochmotivierte, erfahrene, teils studierte Gastronomen, rösten ihren Spezialitätenkaffee hell und von Hand und stellen sich auf ihrer Website mit Vornamen vor. Ihr „Kavalier“, ihr „Idealist“, ihre „Frohnatur“ sind so deliziös, dass Ratsherr Carl-Eric Pudor (CDU), der den Kaffee längst probiert hat, sich wünscht, die Stadt schenke als künftige Fair Trade Town nur noch diesen herrlichen Schwarzen aus. Denn er ist ebenso fair gehandelt wie die allermeisten anderen fairen Kaffeesorten – und kommt noch dazu aus der eigenen Stadt.

Der erste Lockdown war eine schwere Prüfung

Es ist jetzt gut ein Jahr her, dass die drei Jungunternehmer, mit vollem Namen Vicky Bormann, Lars Paulsen und Charlotte Aßmann, sich mit der Kaffeerei selbstständig gemacht haben mit Vicky und Lars als Geschäftsführer. Auf Pinneberg kamen sie, „weil hier im Kreis ein Teil unserer Wurzeln liegen“, sagt Lars Paulsen, dessen Großeltern in Pinneberg leben. Seine Kollegin Charlotte Aßmann stammt aus Quickborn. „Außerdem sind wir jetzt Pinnebergs erste Rösterei. Da sind wir stolz drauf.“

Der erste Lockdown Anfang des Jahres, ja, der war schon eine schwere Prüfung, weil die Gastronomie als potenzieller Abnehmer total wegbrach: „Dieser Anfang hat uns abgehärtet“, sagt Lars. „Eigentlich war Pinneberg nur als Fabrikstandort gedacht. Aber es kommen immer mehr Leute vorbei, und allein durch Mundpropaganda haben wir jetzt schon viele Firmen- und Stammkunden.“ Abgesehen davon, dass das Kaffeegeschäft angelaufen ist, kommen hin und wieder auch Väter vorbei, um sich Säcke zum Sackhüpfen für ihre Kinder zu kaufen.

Kaffee hat mehr als 800 Geschmacksnuancen

Das lustige Kaffeerei-Motto „Röst in peace“ entspricht zwar der Wahrheit, denn die drei Freunde verstehen sich prächtig. Aber obwohl sie ausschließlich Bio-Rohkaffee und Bohnen mit Fair-Trade-Siegel einkaufen, haben sie beschlossen, kein Siegel auf ihre Packungen zu drucken. Charlotte Aßmann, die Nonprofit-Management studiert hat, erklärt, warum: „Es genügt ein Anteil von fünf Prozent fairem Kaffee, um das Siegel benutzen zu dürfen. Die Idee des Siegels ist gut, die Umsetzung aber eine Mogelpackung. Wir wollen ehrlich sein. Also lassen wir das Siegel lieber weg, obwohl wir ausschließlich erste Qualität einkaufen.“

Was in der Kaffeerei von Hand auf dem dicken schwarzen Paulmann, den sie eigens in Portugal haben bauen lassen, geröstet wird, nennt sich Spezialitätenkaffee. „Mit dem Kaffee ist es wie mit dem Wein“, erklärt Vicky. „Es gibt mehr als 800 Geschmacksnuancen.“ Lars ergänzt: „Und wir streben eine Art charmanter Umerziehung an.“ Es gibt bei Kaffee nämlich Schokoladen-, Frucht-, Nuss- oder Kräuter-Aromen, hmmm.

Lars war Musiker, Vicky und Charlotte haben studiert – und alle jobbten im Café

Übers Jobben haben die Drei sich kennengelernt, im Café May auf St. Pauli an der Hamburger Hein-Hoyer-Straße fing alles an. Dort jobbte Lars, der eigentlich Gitarrist und Sänger der Band Jungs in Cordhosen war, auf einem Dachboden an der Kastanienallee wohnte und das Geld aus der Gastro brauchte, um die Miete zu bezahlen. Für Vicky, die PR und Kommunikationswissenschaften studierte, war es ein Studentenjob, aber auch mehr. Denn schon mit zehn Jahren hat sie bei Oma und Opa im Landgasthof in einem 300-Seelen-Dorf bei Buxtehude am Tresen ausgeholfen und Bier gezapft: „In die Gastronomie bin ich sozusagen reingeboren.“ Für Kaffee entwickelte sie in den letzten Jahren eine echte Leidenschaft, hat Barista-Seminare belegt, viel über Mahl- und Röstgrade gelernt, die Oldschool-Zubereitung mit Handfilter und allen Schikanen. „Es ist ein Riesenhobby von mir geworden“, sagt Vicky. „Und hier steht jetzt etwas im Regal, was wir von A bis Z selber entwickelt haben.“ Fast fünf Jahre hat sie einen Café-May-Ableger in Horn geleitet. Jetzt hat sie aufgehört und will sich nur noch um die Kaffeerei kümmern.

Charlotte Aßmann hat studienhalber ein Jahr in Kenia verbracht: „Dort habe ich vor Ort eine Beziehung zum Thema Kaffee aufgebaut, und mein Interesse war geweckt.“ Als sie 2019 mit dem Studium fertig war, hatten die beiden anderen bereits zufällig bei einem gemeinsamen Abendessen herausgefunden, dass sie unabhängig voneinander denselben Traum träumten: die Gründung einer eigenen Rösterei. So wurde Charlotte, die ebenfalls im Café May jobbte, die Dritte im Bunde.

Zum Geburtstag schreibt Lars ein Lied für seine Kolleginnen

Noch hat Lars Paulsen die Geschäftsführung des beliebten Kiez-Cafés und fährt zweigleisig. Mal sehen, was die Zukunft bringt. „Jeder, der sich selbst schon mal eine Schürze umgebunden hat, weiß: Schwere Arbeit schweißt zusammen. So wurden wir schnell zu guten Freunden“, steht auf ihrer Website. Was das heißt? Dass Lars zum Geburtstag von Vicky oder Charlotte ein Lied schreibt und es vorsingt. Das hat er auch während des ersten Corona-Lockdowns gemacht, als die Stimmung total am Boden lag. Und dann, mit dem Lied auf den Lippen, ging es irgendwie wieder weiter.

Ideen haben die Drei nämlich genug. Die May-Cafés retteten sie über die drei Monate, indem sie einen Frühstücks-Lieferservice aufbauten. Und schon wieder machen sie aus der Not eine Tugend und lassen eine alte, schwedische Jolle herrichten, um von einem Hänger aus Kaffee aus dem Boot zu verkaufen. Eine Corona-gerechte, süße Idee, die auch hinterher noch ihre Fans haben wird.

Die Sorten, die Preise

Die Rösterei liegt in der Industriestraße 5 im Hinterhof, geöffnet Mo–Fr 9–14 Uhr. Privatkunden sind willkommen, den Kaffee gibt es auch beim Rellinger Hofladen oder dem Hof Meyn. 500 g „Frohnatur“-Filterkaffee kosten 13,90 Euro, 250 g „Kavalier“-Espresso 6,60 Euro. Für die Gastronomie hat die Kaffeerei ein Pfandsystem entwickelt. 25 Cent vom Verkauf eines Kilos Kaffee gehen an eine gemeinnützige Einrichtung.