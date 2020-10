Pinneberg/Itzehoe. Es ist am Dienstag bereits der fünfte Prozesstag gegen Eddie K. – aber noch immer ist die Große Strafkammer des Landgerichts in Itzehoe kaum einen Schritt weiter. Das Problem: Kein Beteiligter an dem Autoraub von Pinneberg will darüber reden. Entweder berufen sich die Zeugen auf ihr Aussageverweigerungsrecht, weil sie sich sonst selbst strafbar machen würden, oder sie sind untergetaucht wie Eduard P., dem der Angeklagte am 8. Mai auf dem McDonald’s-Parkplatz mit Waffengewalt seinen Mercedes C 200 geraubt haben soll.

Alle Versuche der Polizei, das Opfer aufzuspüren und zum Gericht zu bringen, sind bislang gescheitert. Dienstag vernahm das Gericht einen, mit dem Eduard P. über die Tat gesprochen hat – Polizist Jonas S. (31). „Er kam zu Fuß auf die Wache in Pinneberg und gab an, mit einer Waffe bedroht und beraubt worden zu sein“, so der Beamte. Eduard P. habe behauptet, von einem Bekannten per Handy auf den Parkplatz des Schnellrestaurants gelockt worden zu sein. „Er dachte, man würde da gemeinsam chillen.“ Stattdessen seien fünf Leute aus einem Gebüsch auf ihn zugestürmt und hätten ihn aufgefordert, als Drogenkurier zu fungieren. „Damit wollte er nichts zu tun haben“, so der Polizist.

Daraufhin hätten die Angreifer verkündet, sie würden den Transport der drei Kilogramm Marihuana auch ohne ihn über die Bühne bringen. „Er wollte dann doch selbst fahren, um im Besitz seines Wagens zu bleiben.“ Stattdessen sei Eduard P. mit einer Schusswaffe bedroht und zum Aussteigen gezwungen worden. Er habe auch von einem Faustschlag ins Gesicht berichtet. Spuren davon seien nicht zu sehen gewesen.

Kripo beschlagnahmte Handy des Opfers

Auch Kripobeamtin Kerstin S. (42) hat mit Eduard P. gesprochen – wenn auch nur kurz. Er habe eine Vernehmung bei der Kripo verweigert, weil er erst mit seinem Anwalt sprechen wollte. Immerhin gelang es der 42-Jährigen, das Handy des Opfers zu beschlagnahmen. Das war ihm am Tatabend angeblich zusammen mit dem Mercedes entwendet worden, befand sich zum Zeitpunkt des Besuchs bei der Kripo wieder in seinen Besitz.

Auch den in Hamburg-Lurup sichergestellten Mercedes bekam Eduard P. wieder – voller Wanzen. Innenraumüberwachung nennt die Polizei das. „Das sollte dazu dienen, herauszufinden, was wirklich passiert ist und wer die anderen Beteiligten waren“, so Kerstin S.

Zu diesem Zeitpunkt stand der Angeklagte bereits als Beschuldigter fest. Er war noch am 8. Mai in dem Auto festgenommen worden. „Zivilkräfte hatten das Fahrzeug, nach dem hamburgweit gefahndet wurde, entdeckt und uns als Verstärkungskräfte angefordert“, so Tobias K. (33) von der Hamburger Polizei. Er habe Eddie K. aufgefordert, auszusteigen und die Hände auf das Dach zu legen. „Im Fußraum hinter dem Sitz habe ich einen Revolver liegen sehen“, so der Beamte. Er habe dem 22-Jährigen daraufhin Handschellen angelegt.

Flucht im VW Polo endete mit Unfall

„Er hat angegeben, ein Bekannter hätte ihn angerufen und ihm sein neues Auto zeigen wollen.“ Als Eddie K. in dem Fahrzeug saß, sei der Bekannte kurz zum Telefonieren weggegangen, dann sei die Polizei vorgefahren. „Der Angeklagte hat behauptet, nicht zu wissen, warum es zu unserem Eingreifen gekommen ist“, so der Polizist weiter.

Drei Tage nach der Festnahme tauchte Kripo-Beamtin Kerstin S. aus Pinneberg mit einem Durchsuchungsbeschluss in der Wohnung in Lurup auf, in der Eddie K. gemeinsam mit seiner Mutter lebte. Dort wurde sie nicht fündig, wohl aber in dem dazugehörigen Keller. „Auf einem Tresen lag ein Aktenkoffer, in dem sich eine Feinwaage und Marihuana befanden.“ Auch weitere Cannabisprodukte, zusätzliche Feinwaagen und das szenetypische Verpackungsmaterial fanden sich in dem Raum.

Eddie K. hat über seine Verteidiger den Besitz der Drogen eingeräumt. Auch gab er zu, am 4. Januar in einem VW Polo vor der Hamburger Polizei geflohen und am Ende der Amokfahrt einen Unfall mit einem Klein-Lkw verursacht zu haben. Im Fahrzeug fanden die Beamten Cannabisblüten und Geld aus Drogengeschäften. Zum Autoraub als Hauptanklagepunkt hat er sich bisher nicht geäußert. Das Gericht hat noch zehn Prozesstage bis Ende November angesetzt.