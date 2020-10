Prisdorf. Thomas Philipps in Prisdorf steht vor dem Aus: Der Billigmarkt ist mit seiner Klage vor dem Verwaltungsgericht Schleswig gescheitert. Die Richter erklärten die von der Kreisverwaltung im Frühjahr 2018 ausgesprochene Nutzungsuntersagung für rechtmäßig. Damit dürften bei Thomas Philipps demnächst die Lichter ausgehen und dürfte das Nahversorgungszentrum in Prisdorf um ein weiteres Geschäft ärmer werden.

Der Kreis hatte im März 2013 die Umnutzung der Gewerbehalle am Peiner Hag als Sonderpostenmarkt genehmigt. Die Stadt Pinneberg zog dagegen vor Gericht – und bekam wie in mehreren anderen Verfahren auch Recht. So urteilten die Richter bereits 2016, dass von dem Einkaufszentrum „schädliche Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche im Stadtgebiet der Stadt Pinneberg“ ausgehen würden. Nach Rechtskraft des Urteils kassierte der Kreis seine Genehmigung wieder ein und sprach die Nutzungsuntersagung aus, gegen die der Sonderpostenmarkt Widerspruch einlegte. Als der Kreis diesen zurückwies, beschritt Thomas Philipps den Klageweg. Am 4. September folgte die mündliche Verhandlung, jetzt liegen das Urteil und die Urteilsgründe vor.

Berufung nicht ohne Weiteres möglich

Das Gericht kam zu dem Ergebnis, dass nach Aufhebung der Baugenehmigung die Nutzung des Gebäudes als Sonderpostenmarkt gegen baurechtliche Vorschriften verstoße, weil für diese Nutzung eben eine Baugenehmigung erforderlich sei. Diese könne jedoch nicht erteilt werden, weil die Vorschädigung der Pinneberger Innenstadt nach wie vor gegeben sei. In diesem Punkt verwiesen die Richter auf ihre bisherigen Urteile, die auf den Fall des Sonderpostenmarktes übertragbar seien.

Der Kreis sei auch nicht verpflichtet, die Nutzung erst zum Ende des Mietvertrags für das Gebäude zu untersagen. Dadurch wäre der baurechtswidrige Zustand über mehrere Jahre hingenommen worden. Das Urteil ist zunächst nicht rechtskräftig. Allerdings ist eine Berufung nicht ohne weiteres möglich. Für die Sonderpostenkette gibt es nur die Möglichkeit, innerhalb von vier Wochen nach Zustellung des schriftlichen Urteils beim Oberverwaltungsgericht Schleswig einen Antrag auf Zulassung der Berufung zu stellen. Passiert das nicht oder wird der Antrag abgelehnt, kann der Kreis die Räumung erzwingen.

Wegen der unnachgiebigen Haltung Pinnebergs haben viele Geschäfte in Prisdorf aufgeben müssen. Ende Oktober schließt auch der dortige Aldi.