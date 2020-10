Halstenbek. Die Außenrollläden sind heruntergelassen, die Eingangstür ist verschlossen: Der Awo-Treff für Jung und Alt im Bickbargen 126 in Halstenbek ist dicht – und wird es noch eine ganze Weile bleiben. Die Verwaltung spricht in einer Vorlage von „erheblichen baulichen Mängeln“ in dem einst als Einfamilienhaus errichteten Gebäude am Bahnhof Krupunder, die unverzüglich die Einstellung des Betriebes erforderlich gemacht hätten.

Grundstück und Gebäude gehören der Gemeinde, sind jedoch per Nutzungsvertrag an den Awo-Ortsverein vermietet. Sei 1983 ist die Adresse Bickbargen 126 die Heimat des Verbandes – bis zum August, als die Gemeinde nach einer Begehung durch die zuständige Mitarbeiterin Knall auf Fall eine Nutzungsuntersagung aussprach. „Es handelt sich um ein altes Gebäude, das den immer weiter steigenden Anforderungen an ein öffentliches Gebäude – gerade im Bereich Brandschutz – in der Form nicht mehr entspricht“, so Bürgermeister Claudius von Rüden.

Verwaltung bezeichnet das Grundstück als „ungepflegt“

Die Mängel beträfen zum Teil auch sicherheitsrelevante Bereiche, etwa den Brandschutz. So ist in der Verwaltungsvorlage nachzulesen, dass Rauchmelder fehlen und sich sogenannte Brandlasten in den Rettungswegen befinden. Auch sei die Elektrotechnik veraltet und entspreche nicht mehr den heutigen Anforderungen, zudem sei die Wartung der technischen Anlagen nicht regelmäßig erfolgt. Es fehle vollständig an Dämmung, und es seien diverse Wasserschäden vorhanden. Auch wird auf ein Loch im Keller hingewiesen, in dem sich eine Pumpe zur Beseitigung des Niederschlagswassers befindet, diese sei jedoch deaktiviert.

Weiter heißt es in dem Bericht, das Grundstück sei ungepflegt, und auch die Nebengebäude befänden sich in einem schlechten baulichen Zustand. In einer Garagendecke sei Asbest verbaut, in einen Schuppen wüchsen Pflanzen hinein. Das Fazit laut der Vorlage: „Der gesamte Gebäudebestand auf dem Grundstück verkommt.“

Awo-Chef widerspricht den Vorwürfen

Jürgen Boller (77), Vorsitzender des Awo-Ortsvereins, geht da nicht mit. Er ist sich sicher, dass in dem Garagendach kein Asbest verbaut ist. „Es handelt sich um Schilfgrasplatten.“ Die seien allerdings am Ende ihrer Lebenszeit angekommen. Bei den Pflanzen, die in den mit Wellblechplatten verkleideten Schuppen wachsen, handele es sich um Efeu, der problemlos zurückgeschnitten werden könne. „Wir nutzen den Schuppen ohnehin nur zur Aufbewahrung von Gartengeräten.“ In dem Hauptgebäude habe die Awo vor Kurzem große Teile des Erdgeschosses renoviert, auch die elektrischen Leitungen erneuert. Boller: „Wir wollen so schnell wie möglich wieder zurück in das Gebäude.“

Seit der Sperrung muss die Awo auf den Veranstaltungssaal des Jugendzentrums JubA23 am Halstenbeker Bahnhof ausweichen. „Viele unserer Mitglieder sind über 80, denen ist der Weg zu weit“, sagt Boller. Bei den Terminen zweimal die Woche habe sich die Teilnehmerzahl halbiert, auch für das monatliche Sonntagsfrühstück lägen deutlich weniger Anmeldungen als üblich vor. „Die meisten unserer Mitglieder wohnen in Krupunder. Und wir sind eine der wenigen Organisationen, die in diesem Ortsteil über einen Treffpunkt verfügen“, so der 77-Jährige, der seit 2014 dem Awo-Ortsverband vorsteht. Vor sechs Jahren hatte der 127 Mitglieder, aktuell sind es 86. Boller versucht, jüngere Mitglieder für den Verein zu gewinnen, hat vor einiger Zeit einen Internetanschluss für den Awo-Treff beantragt. Das Kabel liegt im Haus, nur ist das jetzt dicht.

Politik muss über Zukunft des Awo-Treffs entscheiden

Einst hieß das Gebäude Awo-Seniorenbegegnungsstätte. Im Bemühen, jüngere Mitglieder zu begeistern, wurde es in „Awo-Treff für Jung und Alt“ umbenannt. „Wir hoffen, dass wir Ende nächsten Jahres das Haus wieder nutze können“, sagt Boller.

Bürgermeister von Rüden verweist darauf, dass ein Gutachten in Auftrag gegeben worden ist, um den baulichen Zustand des Gebäudes zu bewerten, den Sanierungsbedarf zu identifizieren und einen Maßnahmenkatalog inklusive Kostenschätzung zu erarbeiten. Das Gutachten solle voraussichtlich im November vorliegen, es werde dann ausgewertet und in eine Vorlage für den zuständigen Ausschuss einfließen. Laut von Rüden müsse letztlich dann die Politik entscheiden, ob eine Sanierung des Gebäudes angestrebt werde oder alternativ Abriss und Neubau die bessere Variante sei.