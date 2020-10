Schenefeld. Die Debatte um das verschlammte Regenrückhaltebecken Friedrichshulde in Schenefeld – sie geht weiter. Nachdem die Grünen eine Idee des Nabu aufgegriffen haben und die Anlage in ein Überlaufbecken umwandeln wollen, um die regelmäßige Entsorgung des belasteten Aushubs zu umgehen, hat sich nun die CDU zu Wort gemeldet. Sie mahnt eine Lösung an, um die aktuell anfallenden Kosten einzusparen.

Zum Hintergrund: Nach Jahren war das Regenrückhaltebecken durch die ständigen Ablagerungen von Sand, Laub und anderem Sediment aus dem Zustrom der Düpenau so verschlammt, dass dieses weit weniger Wasser fassen konnte als erforderlich ist. Daher wurde eine Entschlammung notwendig, die laut dem Votum der politisch Verantwortlichen über zwei Jahre gestreckt in zwei Bauabschnitten erfolgen sollte. Der Beginn erfolgte im Oktober 2019 – und barg eine ziemlich böse Überraschung: Bereits in diesem ersten Bauabschnitt ergaben sich Mehrkosten in Höhe von etwa 620.000 Euro.

Grund dafür ist, dass der entnommene Schlamm stärker belastet ist als im Vorfeld vermutet wurde. Dadurch wird die Entsorgung um ein Vielfaches teurer als erwartet. Auch für den zweiten Bauabschnitt, der in diesen Tagen starten soll, ergeben sich durch diesen Umstand Mehrkosten. Die Verwaltung schätzt sie auf mindestens 145.000 Euro.

„Diese Mehrkosten belasten den städtischen Haushalt immens“, so der CDU-Sprecher Tobias Löffler. Sie könnten nur durch Minderausgaben in anderen Bereichen gedeckt werden. Daher habe die Ratsversammlung in ihrer jüngsten Sitzung außerplanmäßige Mittel in Höhe von 621.300 Euro für die Entsorgung des Schlamms zur Verfügung gestellt. Zurzeit wird der Aushub noch vor Ort auf dem Gelände des Rückhaltebeckens gelagert.

Bevor dieses Geld aufgewendet werden muss, solle jedoch geprüft werden, ob der belastete Aushub nicht vor Ort bleiben kann. Laut Löffler wurde dieser Punkt im Ausschuss für Bauen und Feuerwehr einstimmig beschlossen – auf Antrag der CDU-Fraktion. Durch eine Kontaktaufnahme zu einem Fachbüro für Bodenmanagement solle eruiert werden, welche Möglichkeiten zur Bodenverbesserung bestehen, damit der zu entsorgende Schlamm auf dem Gelände verbleiben kann. Somit würde der hohe Anteil der Entsorgungs- und Transportkosten entfallen. Voraussetzung ist natürlich, dass gesundheitliche und umweltschutztechnische Belange eingehalten werden.

Löffler: „Die CDU-Fraktion ist gespannt, ob sich Alternativen für die teure Entsorgung finden und damit Mittel für die vielen anderen geplanten Projekte frei werden.“ Wie dann eine zukünftige Konzeption für das Rückhaltebecken aussehen soll, sei eine Frage der mittel- bis langfristigen Stadtplanung.

Genau mit diesem Punkt befasst sich am Donnerstag, 22. Oktober, der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt (19 Uhr, Ratssaal des Rathauses). Dann wird der eingangs erwähnte Grünen-Antrag zur Umwandlung in ein Überlaufbecken behandelt.