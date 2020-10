Pinneberg/Itzehoe. Was geschah in der Nacht zum 8. Mai diesen Jahres auf dem McDonald’s Parkplatz in Pinneberg? Laut Anklage soll Eddie K. dort einem 18-Jährigen unter Waffengewalt seinen Mercedes C 200 abgepresst haben – möglicherweise als Ausgleich für nicht bezahlte Drogenlieferungen.

Was davon stimmt, versucht die Große Strafkammer am Landgericht Itzehoe derzeit zu klären. Nachdem der Aussetzungsantrag einer Verteidigerin wegen nicht erfolgter Akteneinsicht erfolglos blieb, konnten die ersten Zeugen aus der Tatnacht vernommen werden. Der Angeklagte, dem in dem Mammutverfahren weitere Straftaten wie etwa bewaffneter Drogenhandel oder eine filmreife Flucht vor der Polizei vorgeworfen werden, hat bisher geschwiegen.

Wortkarg gaben sich auch die jungen Männer, die bei dem Autoraub – angeklagt ist besonders schwere räuberische Erpressung – dabei waren. Wenn sie denn überhaupt den Weg zum Gericht fanden. So warteten die Prozessbeteiligten auf Eduard P. vergeblich. Ihm gehörte der Mercedes, der unter Waffengewalt geraubt und später beim Angeklagten in Hamburg-Lurup aufgefunden wurde. Im Fahrzeug befand sich der fünfschüssige Revolver, mit dessen Hilfe Eddie K. an die Fahrzeugschlüssel gelangt sein soll sowie 1,1 Kilogramm Cannabisblüten.

Staatsanwalt Christian Irmer-Tiedt beantragte daraufhin eine polizeiliche Vorführung des Tatopfers. Ob dies an einem der noch 13 angesetzten Verhandlungstage klappt, ist jedoch zweifelhaft. So soll es Hinweise geben, dass sich der 18-Jährige derzeit im Ausland aufhält.

Ob dies auch für Brandon B. gilt, ist unklar. Er blieb am Mittwoch ebenfalls unentschuldigt dem Gerichtstermin fern und soll nun auch von der Polizei an einem der nächsten Termine vorgeführt werden. Tolgahn Ö. (19, Schüler) war zumindest gekommen. Er berief sich jedoch auf sein Aussageverweigerungsrecht, weil er sich sonst der Gefahr einer Strafverfolgung aussetzen würde. Er soll zu der Gruppe um den Angeklagten gehört haben, die Eduard P. bedroht und ihm schließlich den Mercedes abgepresst haben. Auch Malivai A. (23), nach eigenen Angaben Student, soll dabei gewesen sein. Bei der polizeilichen Untersuchung wurden Spuren von ihm in dem geraubten Fahrzeug gefunden. Auch er verweigerte die Aussage.

Geredet hat immerhin Fisnik K. – jedoch sich fast um Kopf und Kragen. Er ist ein Bekannter des vermeintlichen Tatopfers Eduard P. – und selbst wohl auch in der Drogenszene. Zu diesem Punkt wurde die Befragung abgebrochen. Sie soll zu einem späteren Zeitpunkt fortgesetzt werden, wenn Fisnik K. einen Anwalt an seiner Seite hat, um sich nicht selbst in die Bredouille zu bringen. In der Tatnacht hatte ihn Eduard P. angerufen und um Hilfe gebeten. Mit einem Bekannten fuhr der Zeuge nach Pinneberg – und beobachtete den Autoraub von der anderen Straßenseite aus. Aufgrund der Übermacht der anderen Gruppe hätten sie nicht eingegriffen, so Fisnik K. An die genauen Details wollte er sich nicht erinnern, obwohl die Geschehnisse erst fünf Monate her sind. Außerdem behauptete er, keine Kontaktlinsen eingesetzt zu haben.

Etwas mehr wusste Gianluca P. (18) zu berichten. Er hatte Fisnik K. in der Nacht nach Pinneberg chauffiert, weil dieser kein Auto hatte. „Wir haben gegenüber von McDonald’s geparkt, weil wir uns erst einmal einen Überblick verschaffen wollten.“ Fünf jüngere Männer hätten um Eduard P. herumgestanden und heftig gestritten. „Es war eine hitzige Situation“, so der Zeuge. Konfrontiert mit seiner deutlich detailreicheren Aussage bei der Polizei erinnert er sich auch vage an Schubsereien und eine schlagende Bewegung eines Täters ins Gesicht oder gegen den Oberkörper von Eduard P.

„Wir haben gesehen, dass wir die Situation nicht klären können. Daher haben wir uns entschieden, nicht einzugreifen, sondern die Polizei zu rufen.“ Dann seien sie wieder gefahren. „Wir haben dann später telefonisch erfahren, dass sie Eduard das Auto weggenommen haben. Und sein Handy war auch weg.“ Der Prozess wird kommende Woche fortgesetzt.