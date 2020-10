Pinneberg. Das Deutsche Baumschulmuseum soll Zukunft haben, aber nicht mehr in Pinneberg, sondern in Ellerhoop. Diese Umzugspläne gehen aus einer Vorlage hervor, über die am 3. November im Kreis-Wirtschaftsausschuss entschieden werden soll. Erarbeitet hat den Plan die Kreisverwaltung auf Antrag des Fördervereins Kulturlandschaften Pinneberger Baumschulland. Konkret wird darin das Nahziel formuliert, eine alte Machbarkeitsstudie zur Verlegung des Museums von 2008 zu aktualisieren und dafür 20.000 Euro locker zu machen. 5000 Euro hat der Förderverein zugesagt, weitere 5000 die Sparkasse Südholstein. Für die verbleibenden 10.000 Euro müsste der Kreis aufkommen, worüber Anfang November entschieden wird, bevor voraussichtlich im Dezember über den Gesamthaushalt des Kreises abgestimmt wird.

Die Kreis-SPD hat dazu jetzt eine Mitteilung versandt. Grundsätzlich ist sie dafür: „Ich glaube, an dieser Stelle wird es keinen Dissens geben, gerade was den neuen Standort angeht“, sagt Helmuth Jahnke, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Kreis-SPD mit Blick auf die übrigen Fraktionen. „Wir möchten damit ja auch das Arboretum stärken. Das Deutsche Baumschulmuseum wäre da eine gute Ergänzung.“

Heike Schoppa, seit 2013 Leiterin des Deutschen Baumschulmuseums, sagt zu der Vorlage: „Ich kann das nur begrüßen. Es ist eine alte Idee, das Museum nach Ellerhoop zu verlagern. Der Standort bietet sich weiterhin an, denn da könnte man mögliche Synergien nutzen. Im Gartenbauzentrum sind viele Kompetenzen gebündelt, und im Arboretum ist vieles zur Anschauung da.“ Weiteres Plus: Das Grundstück, auf dem das Museum entstehen könnte, gehört den Baumschulen, die sich bereits 2007 bereit erklärt hatten, es zu diesem Zweck zu übertragen.

Am bisherigen Standort am äußersten Rand von Pinneberg/Thesdorf hat das Museumsteam zwar ein lauschiges Plätzchen, das Familien im Sommer zum Freizeitvergnügen besuchen. Das wird, sollte der Bebauungsplan Gerstücken-Süd weiter umgesetzt werden, aber ohnehin bald der Vergangenheit angehören, denn direkt nebenan, wo bis jetzt eine große Weihnachtsbaum-Plantage angelegt ist, soll künftig ein Mischgebiet aus Gewerbeflächen und Wohnraum entstehen. Also kein Ort mehr, der für Ausflüge taugt.

Als Vertreterin des Museums hat Heike Schoppa einen extrem langen Atem bewiesen. 25 Jahre haben sie und ein kleines Team ehrenamtlich ohne Förderung das Museum entwickelt und aufgebaut, bis sie im vergangenen Jahr endlich die ersehnte Museums-Zertifizierung erhalten hat. Schon 2008 war sie an der Machbarkeitsstudie beteiligt. „Jetzt habe ich eine ganz andere Perspektive“, sagt die Leiterin. „Wir brauchen eine aktualisierte Machbarkeitsstudie, um Fördermittel einzuwerben. Wie die Politik entscheidet, darauf haben wir keinen Einfluss. Ich wünsche mir eine angeregte Diskussion dazu.“

Viele Kita- und sonstige Kindergruppen musste die Museumsfrau in diesem Jahr wegen Corona wegschicken, Projekte schieben. Die Zeit haben sie und ihr Team genutzt, um das Archiv aufzuarbeiten, die Inventarisierung voranzutreiben und die Sammlung zu überarbeiten, „da haben wir große Fortschritte gemacht.“

Der Förderverein Kulturlandschaften Pinneberger Baumschulland hat vor wenigen Wochen neue Leitprojekte festgelegt. Das Deutsche Baumschulmuseum steht dabei an oberer Stelle. „Wir wollen, dass die Machbarkeitsstudie von 2008 unter drei Perspektiven aktualisiert wird: Erstens geht es um ein neues Gebäude für das Museum, zweitens um eine Freiraumplanung mit gestaltbaren Flächen für Mitmachaktionen mit Kindern und insgesamt um ein museumskundliches Gesamtkonzept“, sagt Frank Schoppa, Geschäftsführer des Landesverbands Schleswig-Holstein im Bund deutscher Baumschulen und Vorsitzender des Fördervereins Kulturlandschaften. Denn ein solches Museum sei heute nur überlebensfähig, wenn es als Bildungseinrichtung vermittle, welche Bedeutung Pflanzen für Mensch und Umwelt hätten. Schoppa: „Wir möchten, dass uns Museumskundler beraten.“ Schon 2021 könnte das Geld fließen.