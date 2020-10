Wedel/Haselau. Auf der Elbe haben sich am Sonnabend zwei Bootsunfälle ereignet. Feuerwehr und DLRG waren im Einsatz und bargen zwei Schiffbrüchige. Die Personen blieben unverletzt.

Laut den Angaben der Rettungsleitstelle in Elmshorn kam es um kurz vor 13 Uhr zum ersten Einsatz vor Wedel. Dort war ein Segelboot gekentert. Sofort rückten mehrere Boote der Feuerwehr Wedel und von der DLRG zum Havaristen aus. Der Segler befand sich im Wasser. Er konnte von den Einsatzkräften schnell lokalisiert und geborgen werden. Das gekenterte Segelboot wurde abgeschleppt.

Am 14.22 Uhr wurde wiederum Alarm für die Wasserrettung ausgelöst. Diesmal wurde gemeldet, dass in Höhe Haselau auf der Höhe Haseldorfer Binnenhafen eine Person von einem Boot mit Außenbordmotor ins Wasser gestürzt und sich in hilfloser Lage befinden soll. Diese Meldung bestätigte sich. Der Mann konnte von den Einsatzkräften etwas unterkühlt, aber ansonsten unverletzt gerettet werden. Sein Boot wurde abgeschleppt. Im Einsatz waren die Feuerwehren Haselau und Wedel sowie die DLRG.