Pinneberg. Im Darknet hat ein 27 Jahre alter Pinneberger mit Drogen in großer Mengen gehandelt. Dem Mann wurde ein Mitarbeiter eines Postverteilungszentrums zum Verhängnis, der eine Sendung mit einer größeren Menge der Partydroge MDMA entdeckte und die Polizei einschaltete.

Adressat der Sendung war laut den Polizeiangaben der Pinneberger. Der bekam am Freitag Besuch der Ermittlungsgruppe Rauschgift der Kripo Pinneberg. Die Drogenfahnder hatten zuvor über die Staatsanwaltschaft in Itzehoe einen Durchsuchungsbeschluss für seine Wohnung erwirkt, den ein Richter am Amtsgericht Itzehoe erlassen hatte. Wie die Polizei am Montag mitteilte, entdeckten die Beamten in den Räumen des Mannes eine größere Menge Cannabis sowie weitere Dinge, die der Tatverdächtige für den Postversand der Betäubungsmittel benötigte.

Der 27-Jährige räumte in seiner Vernehmung ein, lange Zeit im Darknet – einem von Kriminellen genutzten abgeschotteten Teil des Internets – mit verschiedenen Drogen im Kilogrammbereich Handel betrieben zu haben. Mangels Haftgründen kam der Pinneberger vor dem Wochenende wieder frei. Er wird sich später vor Gericht wegen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge verantworten müssen.